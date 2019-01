Cristian dejará salir a Balboa en cuanto haga un nuevo fichaje

La salida de Adri Balboa del Terrassa FC podría concretarse la próxima semana, siempre que el club egarense concrete una incorporación a su primera plantilla. Cristian García, entrenador del conjunto egarense, tiene abiertas tres opciones para reforzar su línea defensiva con un jugador que pueda actuar en las posiciones de lateral o central y es probable que una de esas operaciones se concrete en breve. Será entonces cuando Balboa tenga disponibilidad para salir del club. "El futbolista quiere jugar más y tiene un equipo con más posibilidades de hacerlo. Yo no me voy a oponer a su salida si así lo quiere, aunque siempre que nosotros incorporemos a un jugador. Lo que no vamos a hacer es debilitarnos", ha señalado el entrenador del Terrassa. "Buscaremos una solución porque el comportamiento de Balboa ha sido muy correcto y estamos hablando de una cuestión deportiva." Cristian ha añadido que en este momento su prioridad pasa por incorporar a un defensa, preferentemente con experiencia para afrontar el segundo tramo de la temporada. Pero la salida de Balboa pondrá el objetivo en un nuevo delantero.