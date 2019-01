Cesc Clotet deja el Terrassa y se marcha al Prat

El extremo manresano de 23 años Cesc Clotet, que llegó este verano al Terrassa FC procedente del Peralada, ha causado baja en el equipo. El técnico Cristian García no cuenta con él de cara a la segunda vuelta y el futbolista se ha despedido ya de sus compañeros. El jugador era, a excepción del portero suplente Zapico, el futbolista menos utilizado de la plantilla. Había disputado solamente 258 minutos en los veinte partidos de la primera vuelta y no ha conseguido marcar ningún gol. "No tenía la confianza del entrenador y he decidido marcharme a otro equipo donde pueda jugar", explicó ayer el futbolista en relación a su adiós.