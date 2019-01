El pabellón de Can Jofresa acogerá las fases finales del Catalán

Entre el sábado 12 y el domingo 13, el pabellón de Can Jofresa acogerá las fases finales del Campeonato de Catalunya. En las últimas temporadas, esta competición solía celebrarse en los pabellones del Atlètic, del Club Egara o en Matadepera. Este año, la Federació Catalana ha apostado por Can Jofresa, en buena medida gracias a su mayor capacidad. En la categoría femenina, el sábado 12 a las tres de la tarde, Júnior y FC Barcelona disputarán la primera semifinal. La segunda, que garantizará un representante egarense en la final, comenzará a las 4.15 y enfrentará al Atlètic con el Club Egara. Las semifinales masculinas se disputarán a continuación. A las 5.30 de la tarde, el Atlètic se medirá al Club Tennis Les Fonts, mientras que a las 6.45 el Club Egara jugará ante el Can Salas. Las finales se disputarán el domingo.