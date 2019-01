El CNT fue segundo

El equipo juvenil masculino de waterpolo del Club Natació Terrassa tuvo una destacadísima actuación en el transcurso del torneo Be Water My Friend, una competición navideña celebrada en la localidad de Lloret de Mar. Los egarenses se clasificaron en una meritoria segunda posición. Perdieron la final de la categoría juvenil por 13 goles a 7 ante la selección de Alemania. Dos de los jugadores del equipo, Pol Prat y Teo Soler fueron incluidos en el siete ideal del torneo. En la categoría femenina, el conjunto juvenil del CN Terrassa se clasificó en quinta posición. Por otro lado, los alevines y los benjamines del CN Terrassa disputaron también sus respectivos torneos. En la Christmas Cup de Sabadell, el equipo alevín masculino se clasificó quinto y el femenino séptimo. En la Christmas Cup celebrada en la localidad de Molins de Rei, el equipo benjamín masculino del Club Natació Terrassa finalizó en la séptima posición, mientras que el equipo benjamín femenino no tuvo tanta fortuna y se clasificó en la vigesimotercera posición final.