Más de 700 corredores despidieron el año con la Runneada

La décima edición de la Runneada de Cap d'Any ha llenado esta tarde de color las calles de la ciudad. Más de 700 personas han participado en esta prueba de 5 kilómetros, con salida y llegada en la plaza de Can Roca. Ataviados con disfraces y gorros de Papá Noel, atletas de todas las edades cubrieron un animado recorrido que cruzó la ciudad. La comitiva se detuvo cinco minutos en la Plaça Vella para hacerse una multitudinaria foto de grupo. Continuaron hasta Can Roca, donde un piscolabis les permitió reponer fuerzas antes de despedir el año. El evento está organizado por el Nenazas Running Club y la Associació de Veïns de Poble Nou - Zona Esportiva. La prueba no es competitiva y promueve la vertiente más lúdica y festiva del running.