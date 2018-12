Cesc Clotet es la otra cara de la moneda

Cristian García dijo el domingo que no quiere que nadie se vaya de la plantilla y que todos los jugadores van a acabar teniendo su papel. Sin embargo, parece claro que Cesc Clotet no entra en los planes del técnico. Este domingo se quedó otra vez en el banquillo y no tuvo la oportunidad de actuar ni en el tramo final del encuentro. Granollers y Prat están pendientes de los movimientos que se produzcan en relación al futuro del futbolista del Terrassa para incorporarlo a sus plantillas de cara a la segunda vuelta de la competición liguera.