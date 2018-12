Una lesión del árbitro impidió al Jabac acabar

El primer equipo del Jabac no pudo finalizar la primera vuelta del campeonato a causa de una lesión de Pau García Fuster, el colegiado que dirigía el partido entre el conjunto de Can Jofresa y el Cornellà "B", antepenúltimo clasificado. El colegiado acabó renqueante el primer tiempo con molestias en un brazo y no pudo continuar.

En el momento de la suspensión, el partido estaba empatado a un gol. Los egarenses empezaron algo dormidos y en el minuto 23 encajaron un gol de Aladar. Poco a poco, el cuadro egarense se fue haciendo con el control y Gerard Fernández empató de penalti al filo del descanso. Los egarenses acabarán la primera vuelta en posiciones de ascenso.

UFB JABAC I TERRASSA, 1

Víctor Pareja, Joel Ruiz, Víctor Barrionuevo, Otero, Aladar, Ernest, Xavi Murcia, Torres, Gerard del Río, Jordi Pérez y Samper.

UE CORNELLÀ "B", 1

Guiseris, Aitor Palomino, Sola, Domingo, Sergio Paz, Manchado, Ufano, Ot Serrano, Javi López, Gerard Fernández y Antonio.

Árbitro. Pau García Fuster.

Goles. 0-1, minuto 23, Aladar; 1-1, minuto 38, Gerard Fernández de penalti.