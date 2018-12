La Runneada llega a su décima edición

Terrassa despedirá 2018 corriendo, igual que lo ha hecho en los últimos años bajo el paraguas de la Runneada de Cap d'Any, una prueba no competitiva que se disputa el 31 de diciembre cuya aceptación ha ido creciendo año a año. Y en esta oportunidad se llega a la décima edición consolidada como una cita de referencia en el calendario deportivo de la ciudad. Bajo la organización del Nenazas Running Club y de la Associació de Veïns de Poble Nou Zona Esportiva, la convocatoria alcanza ya casi los 500 inscritos. El número máximo de dorsales será de 600, aunque la cifra de participantes fue el año pasado de 700 y en esta oportunidad se presume un crecimiento mayor.

Una de las particularidades de la Runneada es la gratuidad de la inscripción. Además, los 600 inscritos con dorsal recibirán este año un paravientos y una caja con productos alimenticios de la firma local Dietbox. Además, al final de la carrera se ofrece a los participantes un piscolabis y se realizan sorteos de material deportivo. Las inscripciones se pueden efectuar en Kñera Esports y en Koen Fitness hasta que se agoten los dorsales disponibles.

La carrera fue presentada ayer en un acto que contó con la presencia de la concejal de Deportes, Eva Candela, de la presidenta de la Associació de Veïns de Poble Nou Zona Esportiva, Mari Carmen Martínez, y de Emilio Sánchez, de Nenazas Running Club y responsable de la organización.

"Es una prueba donde el único propósito es pasarlo bien", señaló Emilio Sánchez en relación al espíritu de esta iniciativa. "No hay competición en ningún momento y vamos siempre en grupo a un ritmo adecuado para todo el mundo. No ponemos límite y quien no disponga de dorsal puede venir igual." Los participantes, muchos de los cuales participan disfrazados, hacen frente a un recorrido de 6 kilómetros con inicio y final en la Plaça de Can Roca. Se hacen dos paradas, una en la Casa Bauman y otra en la Plaça Vella.

Evolución

"Lo que era un encuentro de amigos se ha convertido en un acontecimiento deportivo", señaló la concejal, Eva Candela. "Es una fiesta lúdica, social, destinada a las familias donde tienen cabida todas las edades", añadió la presidenta de la Associació de Veïns de Poble Nou Zona Esportiva.

La Runneada nació como un encuentro de amigos del Nenazas Running Club, cuyo propósito era despedir el año corriendo de forma lúdica en su ciudad, alejados de las San Silvestres competitivas que se realizaban en otras ciudades. En sus cuatro primeras ediciones se disputó de forma clandestina, pero la repercusión de la convocatoria obligó a sus promotores a regular la participación ante el constante aumento de atletas. "El objetivo no ha variado. Se trata de pasar un rato del último día del año haciendo deporte en compañía de los amigos", señala Emilio Sánchez. La salida se ha previsto a las seis de la tarde.