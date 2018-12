Dos partidos de sanción para el entrenador del San Cristóbal

El entrenador del CP San Cristóbal, Oliver Ballabriga, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión debido a la expulsión que sufrió el pasado sábado en el campo del Santfeliuenc. Ballabriga vio la tarjeta roja por una protesta al árbitro, lo que ha conllevado el castido de dos encuentros. Además, el Comité ha sancionado con un partido a los defensas Álex Alba y Cristian, en ambos casos por acumulación de tarjetas. Ballabriga deberá formar un eje central nuevo en el partido del domingo contra el Vilafranca. En las filas de este equipo también se producirá una ausencia sensible dado que no podrá alinearse el delantero Víctor Oribe, sancionado con un partido por acumulación de tarjetas. Por lo que hace referencia al Terrassa, Sergi Valls ha sido sancionado con un partido por acumulación de tarjetas y será baja contra la Pobla de Mafumet. El filial del Nàstic no podrá contar con Kone y Jesús López.