El Atlètic comenzó con una doble victoria el Catalán

El pasado fin de semana arrancó la fase regular del Campeonato de Catalunya de Primera División de hockey sala. En categoría masculina, el Atlètic se impuso en los dos primeros partidos disputados en el pabellón de Can Salas. Batió por 4 a 3 al Can Salas y por 5 a 2 al Júnior. En los otros dos encuentros, Can Salas y FC Barcelona empataron a cuatro goles y el Júnior se impuso por 3 a 2 al Barça. En el grupo "B", cuyos partidos se celebraban en el pabellón del Club Egara, el CT Les Fonts se impuso por 2 a 0 al CD Terrassa y el Egara 1935 por 5 a 3 al Club Egara en la primera jornada. En la segunda, el Egara batió por 3 a 1 al CT Les Fonts y el Egara 1935 y el CD Terrassa empataron a dos. En el único encuentro de la competición femenina disputado, Club Egara y Atlètic empataron a un gol.