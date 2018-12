El CN Terrassa consolida su crecimiento económico

El CN Terrassa ha cerrado la temporada con un superávit económico de 110.275 euros, según el balance presentado por la junta directiva que preside Jordi Martín en la asamblea de socios compromisarios que se celebró el lunes por la tarde. Es el tercer balance positivo que cierra el actual equipo de dirección, aumentando los fondos propios hasta los 490.000 euros y el número de socios por encima de los 17.200. La junta directiva también vio aprobado el presupuesto de la temporada 2018-19, que asciende a 7,7 millones de euros y en el que se estima un beneficio de 49.826 euros. "La tendencia se ha revertido en estos últimos años y se han consolidado los beneficios", señaló el tesorero, Albert Colet.

Por otra parte, los socios también se interesaron por los detalles de la polémica salida de la nadadora Sarai Gascón. Víctor Galve, directivo responsable de la sección de natación, dijo al respecto que no se trataba de un despido. "Finalizaba contrato y se decidió no renovarlo", explicó. "Era una relación que estaba rota, no se ha tratado de un asunto económico. Y se nos ha acusado de discriminación cuando esta junta ha triplicado el número de integrantes del equipo de natación adaptada."