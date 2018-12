Dani Olmo, mejor jugador del año en la Liga croata

El jugador terrassense Dani Olmo, ha recibido el premio al mejor jugador de 2018 en la Liga croata de fútbol. Este premio se otorga en base a la votación realizada por los capitanes de los equipos que compiten en la máxima división croata. El delantero del Dinamo de Zagreb ha sumado 58 puntos, 14 más que el segundo clasificado, Heber del Rijeka. En años anteriores este premio ha tenido ganadores tan destacados como Luka Modric o Mario Mandžuki.

Dani Olmo manifestó tras recibir el galardón su felicidad por obtener un premio de este calado. "Sólo mirando la lista de ganadores hace que me sienta muy orgulloso", ha señalado. "No me equivoqué cuando decidí venir a Croacia, aunque fue una decisión difícil."

Dani Olmo ha finalizado, por otra parte, en la undécima posición del premio Golden Boy que premia al mejor jugador europeo sub-21. Es el único español en la lista de este prestigioso galardón que ha correspondido este año al defensa holandés del Ajax, Matthijs de Ligt. Todo ello ha revalorizado al jugador egarense, que está en la lista de los principales clubs europeos de cara a la próxima campaña.