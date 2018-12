Arranca el Campeonato de Catalunya

Hoy empieza la primera fase del Campionat de Catalunya de Primera División. En la categoría masculina, los ocho participantes (seis egarenses) han quedado encuadrados en dos grupos. El primero celebrará sus partidos en Can Salas. A las tres de la tarde abrirán el fuego el FC Barcelona y el Júnior. A las cuatro se enfrentarán Can Salas y Atlètic. A las seis, el Can Salas se medirá al Barça y a las siete el Atlètic al Júnior. Los partidos del grupo segundo se celebrarán en el pabellón del Club Egara. A las tres de la tarde, el CT Les Fonts se medirá al CD Terrassa y a las cuatro jugarán el Egara y Egara 1935. A las seis, Egara - Les Fonts y Egara 1935 - Terrassa. En la categoría femenina habrá grupo único. A las cinco de la tarde, el Egara recibirá al Atlètic Terrassa.