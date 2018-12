Valentina Berr, la primera jugadora transexual del Terrassa FC

El Terrassa FC ha anunciado el debut este domingo de la primera jugadora transexual de su historia. Se llama Valentina Berr, actuará en el segundo equipo femenino de la entidad que milita en Segunda División, y jugará su primer partido en el campo de la Pirinaica en Manresa. En el fútbol catalán no se conoce ningún antecedente, mientras que en España se produjo un caso similar en Madrid el año pasado.

Valentina Berr actúa en la posición de delantera y lucirá el dorsal número 22 con su equipo. Nacida en Ripollet el 5 de enero de 1993 hasta ahora no había podido jugar en un equipo femenino. "Ser mujer trans aún quiere decir empezar el día sin tener idea de muchas de las violencias que te llegarás a encontrar, hagas lo que hagas", ha explicado en unas declaraciones distribuidas por el club. "Imagínate en el mundo del fútbol femenino, donde aún tenemos que salir con pancartas pidiendo respeto y agradeciendo el apoyo. No es fácil para mí arriesgar mi salud mental y física en este escenario."

El Terrassa FC ha expresado su apoyo público a la jugadora. "Tiene todo nuestro apoyo. Para todos los que formamos este club es un orgullo que defienda nuestro escudo."

El debut de Valentina Berr se producirá en el campo municipal Mion-Puigberenguer de Manresa contra la Pirinaica, el domingo a las tres de la tarde.