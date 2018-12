Marc Vilajosana sufrió una luxación

Los problemas que está teniendo el conjunto de Oliver Ballabriga, por lo que respecta a la línea de ataque, vivieron el domingo un nuevo capítulo con la lesión del delantero Marc Vilajosana. El jugador de Ullastrell tuvo que ser sustituido en la segunda mitad, después de recibir dos golpes en el hombro derecho. "El primer golpe fue el que me produjo la lesión y, con el segundo, ya no podía continuar", señaló. Ahora, lleva el brazo inmovilizado y habrá que ver como evoluciona de la luxación que le diagnosticaron en Urgencias. Su concurso en la próxima jornada, a celebrar este sábado en el campo del Santfeliuenc, se antoja casi imposible. No estuvo el delantero inglés Danny Elliott, de permiso en su país, al que fue para probar por un equipo. Su vuelta dependerá del interés que muestre este conjunto británico, el nombre del cual no ha trascendido. Hassen, esta semana, podría volver al equipo tras su lesión pero no hay nada seguro. Otro atacante que ha sido baja, Aitor, entró en la lista pero no ha vuelto a jugar desde su lesión. El club, ante este panorama, podría intentar reforzarse para auxiliar a esta línea de ataque damnificada.