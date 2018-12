Riqui Puig: "Ha sido el debut soñado"

El jugador de Matadepera Riqui Puig debutó oficialmente con el primer equipo del FC Barcelona este miércoles en el partido de la Copa del Rey que el conjunto azulgrana disputó en el Camp Nou contra la Cultural Leonesa. A sus 19 años, el joven centrocampista actuó por espacio de 35 minutos después de entrar en el terreno de juego sustituyendo a otro canterano, Oriol Busquets. Poco después, una magnífica asistencia suya propició el 4 a 1, obra de Denís Suárez. Riqui Puig lució el número 28 y su actuación mereció los máximos elogios.

"Venía al Camp Nou cuando tenía 3 años, desde pequeño soy del Barça. Imagínate la ilusión que tenía, es el debut soñado. Pero mañana no cambiará nada, ya que iré a entrenar con el Barça B, con un sonrisa en la cara, para intentar ayudar al equipo lo máximo que pueda", dijo tras este partido que quedará marcado en su carrera. Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona, elogió su actuación. "Riqui Puig es un jugador con mucha soltura, siempre mira hacia adelante. Esperamos que sea el primer paso, no se esconde y se relaciona bien con el balón".

El futbolista de Matadepera debutó en la pretemporada con el FC Barcelona, aunque hasta el momento no había participado en ningún encuentro oficial. Jugador del Barça "B", formó parte de la convocatoria en el último desplazamiento a Eindohven de la Champions.