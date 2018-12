Sarai Gascón: "Me siento triste y engañada"

Sarai Gascón dejará de ser nadadora del CN Terrassa mañana domingo. Finaliza una vinculación que se ha prolongado durante toda su carrera deportiva, rota ahora después de la decisión de la junta directiva del club egarense de no ofrecerle la renovación de su contrato. Las relaciones entre las dos partes se han ido deteriorando en los últimos meses hasta acabar en esta abrupta ruptura, analizada por la nadadora egarense en una carta abierta en la que ha expresado sus pensamientos sobre la polémica suscitada.

"Me siento triste, engañada y decepcionada", empieza diciendo a la hora de describir su estado de ánimo después de unas semanas en las que le ha tocado estar en primera línea de la atención informativa. "Nunca me hubiese gustado llegar a este desenlace con el club de toda mi vida, pero lamentablemente ha sucedido así. Nunca hubiese imaginado una despedida tan dolorosa."

Desvinculada del CN Terrassa, ha recibido algunas propuestas para nadar por otros clubs. Pero finalmente ha decidido competir como independiente. Explica que se le hace muy cuesta arriba defender otros colores y que de momento prefiere actuar en esa dirección. Sarai Gascón es una de las deportistas más relevantes de la historia en la ciudad, ganadora de seis medallas paralímpicas. "Ha sido un año muy duro, con muchas adversidades y muchas reuniones con la junta directiva en la que siempre hemos pedido, José Antonio Marí y yo, igualdad y reconocimiento de nuestros derechos como deportistas de alto nivel al igual que el resto de nuestros compañeros sin ninguna discapacidad. Sin embargo, no hemos sentido el apoyo y reconocimiento por parte de la junta directiva del CN Terrassa." Cabe recordar que su salida ha ido acompañada de la de José Antonio Marí, su pareja sentimental y también destacado nadador paralímpico.

Igualdad de trato

Sarai Gascón ha insistido en señalar que lo que le ha movido en todo momento ha sido la lucha por la igualdad entre deportistas. Y entiende su salida como una consecuencia de esa actitud. "En este caso no ha existido igualdad, no se me ha valorado como al resto de mis compañeros, que es lo único que he reivindicado y pedido. Tanto José como yo luchamos por los derechos de todas las personas, independientemente de las condiciones personales de cada uno. Todos merecemos que nos valoren por igual, sin infravalorar ni menospreciar nuestro trabajo o deporte." La nadadora ha agradecido el apoyo de muchas personas del CN Terrassa. "Seguiré llevando al club en mi corazón siempre. No es un adiós, es un hasta luego."

En su carta abierta, Sarai Gascón ha abordado algunas de las problemáticas abiertas en relación a la justificación del club para no ofrecerle la renovación de su contrato. En el apartado económico, la nadadora terrassense señala que durante el año 2016 tuvo que poner dinero de su bolsillo para realizar algunas concentraciones o competiciones de preparación de cara a los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. "Unos gastos mucho más elevados que el sueldo de 350 euros mensuales que recibía del club." También recuerda que José Antonio Marí sólo dispuso de un acuerdo por objetivos, circunstancia que no se produce en nadadores sin discapacidad.

Sarai Gascón se refiere también al anexo de mejoras económicas en su contrato que el club aduce como elemento a tener en cuenta a la hora de valorar la relación entre las dos partes. "Pasé de cobrar 350 euros al mes, con las pagas extras prorrateadas, a 374,60. Los premos económicos estaban sujetos a resultados deportivos. Aún con esas mejoras, seguía percibiendo menos ayudas que otros nadadores."

A la siete veces medallista paralímpica le duelen algunas de las acusaciones vertidas sobre ella, sobre todo las que hacen referencia a su interés económico en todo este asunto. "Mi imagen se ha visto dañada. Llevo compitiendo desde los nueve años y nunca he recibido ninguna compensación económica por los méritos deportivos. Con los años he sabido que mis compañeros cobraban premios por resultados. Me parece una acusación gravísima que se diga que yo sólo busco el dinero cuando se puede ver claramente que no es así."

Relaciones

Otro de los puntos que aborda en su carta es el referido a su relación con los técnicos del CN Terrassa. La entidad explicó que actualmente era inexistente. Gascón señala que todos los problemas nacieron tras la suspensión del Mundial de México y la controversia que se produjo tras la salida posterior de la entidad de su entrenador, Miguel Vázquez. "No le dejaban entrar al club para poder entrenarnos, lo hacíamos solos en el CN Terrassa, en calles de nado libre."

Gascón explica que la decisión de no entrenar en el club fue posterior, al inicio de la temporada 17-18 y debido a la desigualdad salarial de ella y José Antonio Marí con otros nadadores de la entidad terrassense. "Pedimos que se nos equiparase ya que nuestro palmarés era meritorio. Nos dijeron que no podìamos ser reconocidos de la misma manera, diciéndonos que fuera del club tampoco se nos reconocía por igual y que no esperábamos que dentro lo hicieran. Perdimos toda la confianza y tomamos la decisión de no seguir entrenando en el club. Nos buscamos instalaciones y un entrenador, pero representando al CN Terrassa."

La nadadora añade que unos meses después y tras la intervención del alcalde, se reabrieron las negociaciones. Se retiraron algunas claúsulas como la que exigía que debían entrenar en el club. Y se establecieron unas nuevas condiciones económicas. Gascón relata que a finales de septiembre se produjeron los primeros contactos con el club con el fin de encontrar vías de acuerdo para renovar la relación. "Pedimos estar equiparados al resto de compañeros, ni más ni menos que ellos. Nos dicen que las becas a los deportistas olímpicos y paralímpicos no son iguales. Y yo respondo por qué el CN Terrassa no da el primer paso para que aquí sí sea así. Hay sitios donde sí se produce esa equiparación."

En la carta, añade que tanto ella como Marí presentaron una propuesta para la temporada que no ha recibido más respuesta por parte de la junta directiva que la anunciada ruptura entre las dos partes, una circunstancia que sorprendió a la deportista cuando esperaba una solución distinta. Sarai Gascón también señala que José Antonio Marí no ha recibido ninguna explicación sobre su futuro.