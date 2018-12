Prohibido fallar el lunes frente a los franceses

La selección española de hockey disputará el lunes a las 12.30 del mediodía (hora española) su segundo partido en la Copa del Mundo que se celebra en la ciudad india de Bhubaneswar. Los de Fred Soyez se enfrentarán a Francia con la imperiosa necesidad de ganaar. Tras caer en la primera jornada por 3 a 4 frente a Argentina, los españoles no han puntuado todavía. Tampoco lo han hecho los galos, que cayeron por 2 a 1 ante Nueva Zelanda. España no debería tener problemas para doblegar al conjunto entrenado por el mítico ex jugador Jeroen Delmee, que ocupa la vigésima posición en un ránking mundial en el que España es octava. En la jornada de ayer se abrió el grupo "B". Australia batió por 2 a 1 a Irlanda e Inglaterra y China empataron a dos goles.

Adiós al capitán

La peor noticia de la derrota ante los campeones olímpicos fue la lesión sufrida por el capitán español Miki Delàs. El defensa del FC Barcelona sufre una luxación acromioclavicular y coracoclavicular en su brazo izquierdo y se perderá lo que queda de competición. El elegido para sustituirle es Ricardo Sánchez, que viaja ya hacia tierras indias para incorporarse al grupo.