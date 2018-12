Pep Muñoz anuncia su marcha del Qingdao chino después de tres años

El técnico terrassense Pep Muñoz ha anunciado su decisión de abandonar el Qingdao de la Segunda División china. En el club asiático ha trabajado durante los tres últimos años como segundo entrenador del equipo, dirigido por el ex entrenador del Terrassa FC, Jordi Vinyals. Pep Muñoz entiende que ha llegado el momento de afrontar nuevos retos profesionales en su carrera, aunque todavía no tiene decidido qué camino emprenderá. En su trayectoria en el club chino ha conseguido acabar las tres temporadas en las primeras posiciones (un tercer lugar y dos cuartos), muy cerca de los puestos de ascenso a pesar de que el club no disponía de uno de los presupuestos más destacados del campeonato.