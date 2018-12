Carta abierta de Sarai Gascón

El día 2 de diciembre de 2018, dejo de representar al C.N.Terrassa. Después de 17 años de carrera deportiva junto a esta entidad, no puedo seguir representando al Club ya que ciertas personas que lo dirigen actualmente así lo han decidido a mis espaldas. Creo que hablando las personas se entienden, pero en este caso se ha tomado una decisión unilateral por parte de la Junta Directiva.

Me siento triste, engañada y decepcionada, nunca me hubiera gustado llegar a este desenlace con mi Club de toda la vida, pero lamentablemente ha sucedido así, nunca hubiese imaginado una "despedida" tan dolorosa. Ha sido un año muy duro, con muchas adversidades y muchas reuniones con la Junta Directiva del Club Natació Terrassa, en las que siempre hemos pedido, José A. Marí y yo, igualdad y reconocimiento de nuestros derechos como deportistas de alto nivel al igual que el resto de nuestros compañeros sin ninguna discapacidad, sin embargo no hemos sentido el apoyo y reconocimiento por parte de la Junta Directiva del Club Natació Terrassa.

Personalmente entiendo el deporte como un valor enriquecedor, potenciador de valores tan importantes como la empatía, la superación, el compañerismo, el esfuerzo, la constancia y el juego limpio€ cosa que me he dado cuenta que ciertos directivos actuales no conocen.

En todos los ámbitos de la vida, la igualdad entre todas las personas es lo primero que tiene que existir, pero en este caso no ha sido así ya que no se me ha valorado como al resto de mis compañeros, que es lo único que he reivindicado y pedido.

Tanto José como yo luchamos por los derechos de todas las personas, independientemente de las condiciones personales de cada uno. Todos merecemos que nos valoren por igual, sin infravalorar ni menospreciar nuestro trabajo/deporte.

Finalmente y lo más importante, es agradecer a todas las personas que me han apoyado, animado y valorado. La mejor medalla que he ganado con el deporte es conocer y tener al lado a gente tan maravillosa. Seguiré llevando al C.N.Terrassa en mi corazón siempre. No es un adiós, es un hasta luego.



EXPLICACIÓN:

Ha sido sorprendente leer en la prensa un comunicado emitido por el Club Natació Terrassa manifestando que habían decidido unilateralmente poner fin a la relación laboral existente a pesar de estar negociando el que iba a ser el nuevo contrato profesional, pero sin duda lo más doloroso ha sido ver que el comunicado contiene afirmaciones erróneas que dañan claramente a mi persona y a las cuales quiero responder:

- En cuanto a la afirmación de que soy "la única deportista de natación que en 2016 tuvo contrato de deportista profesional y el resto tuvieron que esperar a la temporada 2017-2018":

Es cierto que en fecha 2 de diciembre de 2015 firmé un contrato con el Club Natació Terrassa, después de llevar representando al Club más de 13 años. Si bien es necesario precisar que, aunque mi contrato pone literalmente que es de "nadadora", mi contrato es a tiempo parcial con una jornada laboral ordinaria de 14 horas y distribuyendo el tiempo de trabajo " de lunes a domingos en turnos rotativos" y en cuanto al sueldo no se fija una cantidad líquida sino que se remite a lo que fije "el Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de Clubs de Natación de Cataluña . Así mismo se establece "un período de prueba de dos meses". Ahora bien este Convenio no es de aplicación a deportistas profesionales: "Artículo 3 del Convenio Colectivo de trabajo del Sector de Clubs de Natación de Cataluña. Ámbito personal :El convenio regula las relaciones de trabajo de naturaleza común entre los Clubs de natación y su personal. No regula las relaciones de trabajo de carácter especial que puedan mantener los Clubs con los deportistas profesionales, que se regirán por los contratos que tengan suscritos; ni el régimen deportivo y obligacional de los deportistas amateurs."

En este año 2016 tuve que realizar varias concentraciones y competiciones para la preparación de los JJPP de Río de Janeiro 2016, donde tuve que poner dinero de mi bolsillo para costearme dicha preparación, gastos mucho más elevados que el sueldo de 350 euros al mes que recibía del Club.

Es preciso añadir que, tal y como publica La Once en su página web, toda empresa que tiene contratada a una persona con una minusvalía tiene reconocidos una serie de beneficios, entre ellos los siguientes:

? Bonificaciones y subvenciones contratación a tiempo Parcial: cuando ese mismo contrato sea a tiempo parcial, la bonificación irá en función de la jornada pactada. Esta proporción también se aplica a la subvención única por contrato de 3.907 €.

? Deducciones: a estos incentivos se suma la deducción de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades en la cantidad de 6.000 euros por cada trabajador con discapacidad contratado, siempre que su contratación suponga un incremento del promedio de trabajadores con discapacidad en la plantilla.

? Subvención por adaptación del puesto: además, la empresa percibirá una subvención de hasta 901,52 euros para la adaptación de puestos de trabajo, eliminación de barreras o dotación de medios de protección.

? Cualquier empresa que contrate a personas con discapacidad tendrá una preferencia en la adjudicación de contratos del Sector Público.

El Club en su comunicado afirma que el resto de nadadores "tuvieron que esperar a la temporada 2017-2018"para tener un contrato de deportista profesional, sin embargo el nadador José A. Marí, también perteneciente a la Sección de Natación Adaptada del Club y que representó al mismo durante las temporadas 2011 a 2013 y posteriormente de 2016 a 2018, no se le realiza ningún contrato profesional en la temporada que el Club afirma en su comunicado que los demás nadadores tuvieron contrato ni dispone del mismo a día de la publicación del comunicado, por lo que ha de esperar a marzo de 2018 a firmar un acuerdo denominado "Acuerdo económico por premios" con vigencia hasta el día 30 de septiembre de 2018, que no es un contrato sino una especie de "premios por resultados deportivos" teniendo que lograr medalla en Campeonatos de Cataluña y España, y por prueba y medalla en los Campeonatos de Europa y del Mundo; hasta un máximo pactado. Por lo que de no conseguir los objetivos pactados percibiría 0 euros. Sólo contaría con ayudas para competir.

- En cuanto a la afirmación de que " la única relación ha sido estrictamente por temas económicos de nómina o pago de premios deportivos, dietas o desplazamientos " y de que se suscribió un " anexo de mejoras económicas importantes, que suponía incrementar considerablemente sus ganancias en base a los méritos deportivos y resultados relevantes"

La Constitución Española en su artículo 35 reconoce a todos los españoles el deber de trabajar y el derecho al trabajo, y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

Desde que empiezo a representar al Club Natació Terrassa hasta hace menos de 2 años he estado pagando mi cuota de socia del Club a pesar de estar representando al mismo a nivel mundial.

El sueldo mensual que he recibido del Club Natació Terrassa es de 350 euros al mes con pagas extras prorrateadas incluídas, por lo tanto inferior al salario mínimo interprofesional, y no es hasta la firma del anexo de marzo de este año cuando paso a cobrar: 374,60 euros al mes con pagas extras prorrateadas incluídas.

Las "importantes mejoras económicas" que se me reconocen a partir de la firma del Anexo realizada el pasado mes de marzo de este año 2018, con vigencia hasta el día 1 de diciembre de 2018, han consistido en lo siguiente:

? Salario mensual: 374,60 euros al mes con pagas extras prorrateadas incluídas, por tanto sólo 24,60 euros más de lo que percibía con anterioridad.

? Ayudas PAE para indumentaria, licencias, revisiones médicas, fisioterapeutas, alquileres, gastos de viaje etc.

? Una especie de "premios por resultados deportivos" condicionados a mis resultados en las competiciones, teniendo que lograr medalla en Campeonatos de Cataluña y España, y por prueba y medalla en los Campeonatos de Europa y del Mundo; hasta un máximo pactado. Por lo que de no conseguir los objetivos pactados la mejora económica será igual a 0 euros. Aún con las mejoras del anexo seguía percibiendo menos ayudas que otros nadadores.

El Club Natació Terrassa viene utilizando mi imagen como nadadora del Club y la del nadador José A. Marí como se puede observar en la página web del Club y en las redes sociales como Facebook.

En el contrato firmado en fecha 2 de diciembre de 2015 se acuerda que seré la encargada de transmitir a través de las redes sociales los sucesos y acontecimientos relativos a la Sección de Natación Adaptada del Club, por lo que creo en Twitter la cuenta "C.N.Terrassa Adaptada" en el 2015, la cual he estado gestionando durante tres años y hasta hace aproximadamente unas semanas, al habérseme denegado sin previo aviso el acceso a la misma recientemente.

Mi imagen ha sido dañada con acusaciones como que yo sólo buscaba el dinero, cuando yo llevo compitiendo desde los 9 años, es decir, representando al Club 17 años. Con 14 años quedé campeona del Mundo y con 15 años subcampeona en las Paralimpiadas, nunca he recibido ninguna compensación económica por parte del Club por esos méritos, cosa que con el paso de los años me he ido enterando que mis compañeros cobraban premios por resultados. Me parece una acusación gravísima que se diga que yo sólo busco el dinero cuando se puede ver claramente que no es así.

También me gustaría decir que mi relación no ha sido estrictamente económica como ellos aseguraban, ya que he mantenido contacto con dos altos cargos del Club debido a problemas personales de ellos fuera del ámbito deportivo. A uno de ellos, lo fui a ver personalmente, y al otro, mantuve contacto interesándome en todo momento por ambos.

- En cuanto a las afirmaciones vertidas de que mi "actitud la última temporada ha generado controversia y grandes dificultades con los técnicos de natación del club, que ha comportado un no reconocimiento implícito de la figura de los técnicos responsables de natación. Y también a nivel institucional interno y externo con todos aquellos que no han podido compartir puntualmente su visión personal en el ámbito deportivo o social y reconocimientos públicos de resultados deportivos por parte de jurados". Así como las afirmaciones vertidas en una reciente entrevista realizada a la televisión por el técnico del Club Eugeni López en las que manifiesta que "ella no entrena en el Club, es una decisión propia de ella. A nivel técnico no nos hemos reunido nunca para hacerle un programa":

Desde que tenía 9 años he representado al Club Natació Terrassa y he estado entrenando en sus instalaciones a las órdenes de excelentes profesionales, si bien en el año 2011 me traslado al CAR de Sant Cugat donde puedo compaginar mejor mis estudios con la natación, siendo donde entreno hasta el año 2016 sin que exista inconveniente alguno por parte del Club, no existiendo cláusula alguna en mi contrato que me obligue a entrenar en el Club o a las órdenes de técnicos que el Club establezca. Es en el año 2016 cuando vuelvo a entrenar en el Club Natació Terrassa a las órdenes del técnico Miguel Vázquez Calvo hasta el mes de octubre del año 2017, mes en el que deja de prestar sus servicios en el Club.

Todos los problemas con el Club comienzan tras el terremoto vivido en el Campeonato del Mundo de México a finales del año pasado, nunca pensé que, a pesar de haber salido ilesa del terremoto, éste fuera a causarme tantos inconvenientes en el futuro. Dicho campeonato se iba a realizar en el mes de octubre, pero se aplazó debido a la catástrofe hasta el mes de diciembre, es decir, dos meses después de la fecha en la que debía celebrarse. Para entonces, entrenaba bajo las órdenes del excelente profesional Miguel Vázquez Calvo, quien finalizaba contrato con el Club Natació Terrassa el mismo mes de octubre. Al aplazarse el campeonato José A. Marí y yo debíamos alargar nuestra preparación para llegar en las mejores condiciones posibles al Campeonato del Mundo y cómo no, como es lógico, esto debía ser junto a nuestro entrenador al haber llevado nuestra preparación durante toda la temporada y siendo quien debía acompañarnos a la concentración previa al campeonato que se iba a realizar en México y ser además uno de los entrenadores que estaba seleccionado por la Federación Española para formar parte del equipo en el Campeonato del Mundo. Pues bien, la Junta Directiva no lo vio así, no le dejaban entrar al Club para poder entrenarnos, nos pidieron escritos de nuestra federación, la cual solicitó por escrito al Club que permitieran el acceso a sus instalaciones a Miguel Vázquez Calvo para poder continuar con la preparación de la competición, sin embargo nos pidieron toda serie de permisos para que Miguel pudiese entrar al Club, y a pesar de haber presentado dichos permisos, tampoco lo permitieron, siempre había otra excusa, trabas y más trabas, el tiempo pasaba y seguíamos perdiéndolo. Mientras tanto, debíamos seguir entrenando por lo que, como no teníamos a nuestro entrenador a pie de piscina, éste nos facilitaba los entrenamientos e íbamos a realizarlos solos a las instalaciones del Club Natació Terrassa, eso sí, en las calles de nado libre y junto a los socios que en esos momentos estaban nadando en las instalaciones del Club. Pasaron varias semanas hasta que los entrenadores del primer equipo del Club Natació Terrassa nos cedieron una calle para poder nadar individualmente y poder así entrenar para el mundial en idénticas condiciones que el resto de nadadores del Club, eso sí, también protestando y reclamándolo día a día a la Junta Directiva, claro. Y en todo caso sin que Miguel Vázquez Calvo pudiera estar con nosotros en esos entrenamientos como solicitó la Federación Española.

Al volver de las vacaciones tras el Campeonato del Mundo, mi compañero José A. Marí y yo, nos reunimos con varios representantes de la Junta Directiva y directivos del club. En esta reunión íbamos a tratar los aspectos de la temporada, cómo íbamos a organizarnos, cuándo nos incorporaríamos a los entrenamientos del primer equipo y ver las condiciones de nuestro contrato que nos ofrecían. Nuestra intención era seguir entrenando en el Club y es lo que manifestamos en todo momento. Nos presentaron un anexo con el que nada mas leerlo, no estábamos de acuerdo, nos exigían una serie de cláusulas diferentes y que nuestros compañeros no tenían, nosotros reclamábamos IGUALDAD, como siempre. Contábamos con unas mejoras económicas, siempre y cuando ganáramos medalla en Campeonatos de Europa y Mundiales, cuando a nuestros compañeros no les exigen estos méritos, en todo momento nos decían que eso para nosotros era muy, muy asequible, infravalorándonos.

Por entonces, yo cobraba 350 euros al mes con pagas extras prorrateadas y José A. Marí nada, por lo que, en una de las reuniones del inicio de temporada 2017/2018 se comentaron los sueldos que iban a percibir algunos nadadores del Club, siendo muy superior al mío, por tanto, pedíamos que se nos equiparase al resto de nuestros compañeros, ya que nuestro palmarés era meritorio para ello. Entonces nos dijeron que nosotros no podíamos ser reconocidos de la misma manera que nuestros compañeros, diciéndonos que fuera del Club tampoco se nos reconocía por igual y que no esperáramos que dentro del Club lo hicieran. Por lo que perdimos toda la confianza y tomamos la decisión de no seguir entrenando en el Club, por lo que tuvimos que buscarnos un entrenador e instalaciones para seguir nuestra planificación, pero representando al C. N. Terrassa y acudiendo varias veces a la semana a entrenar a las instalaciones del Club aunque sin entrenador.

Pasaron varios meses de lucha, fuimos al Ayuntamiento para hablar con el Alcalde y contarle lo sucedido hasta la fecha, las exigencias y cláusulas diferenciadoras que nos pedía el Club en el que pretendían que fuera nuestro nuevo "contrato", siendo una de ellas que debíamos entrenar en sus instalaciones, a pesar de haber compañeros de equipo que tenían contrato y entrenaban fuera de ellas con otros entrenadores y de no existir ninguna cláusula en mi contrato vigente que contuviera tal exigencia o no haber objetado nada el Club que entrenara fuera del mismo hasta el año 2016, pero ahora sí, todo eran obstáculos.

Y no fue hasta finales de marzo (a falta de 5 meses para terminar la temporada) cuando firmamos en mi caso el anexo de mejoras económicas y José, unos premios por resultados, ya que tras la reunión en el Ayuntamiento, el Club decidió retirar dichas cláusulas. Aún con dichas mejoras, nos afirmaron que varios nadadores tenían mejores ayudas económicas.

A finales de septiembre, el responsable del área técnica se pone en contacto con nosotros para proponernos reunirnos y hablar sobre las condiciones de la nueva temporada 2018/2019 para finales de octubre, nosotros le pedimos, por favor, si podemos reunirnos antes, ya que la temporada ha empezado y nos urge tramitar tema de licencias y organizar nuestra planificación cuanto antes. Finalmente, adelantamos la reunión para el día 4 de octubre donde nos reunimos él mismo, el gerente del Club, José A. Marí y yo. En dicha reunión lo primero que nos comenta es que, desde el Club, están muy interesados en nuestra continuidad, que lo ideal sería que entrenásemos bajo las órdenes del entrenador actual, pero que, si no es así, tampoco pasa nada, que ellos no estarán para poner obstáculos, sino todo lo contrario. En todo momento nos comenta que somos dos personas muy queridas y que somos una referencia en el Club, que tenemos que dejar atrás los "malentendidos" y ponernos a trabajar de nuevo, que van a tratar todo con mucho cariño. Nosotros le explicamos que no queremos volver a pasar por lo mismo y también le comentamos un incidente que tuvimos en la presentación de los equipos, donde en el desfile, a pesar de que lo hemos hecho cada año, yo particularmente en mi caso desde los 9 años, este año no fuimos nombrados cuando salimos con el equipo absoluto€

Posteriormente, el gerente me comenta que mi contrato actual, el que tengo vigente desde la temporada 2015/2016 y que finaliza el 1 de diciembre, tiene una serie de irregularidades, ya que estoy contratada como trabajadora discapacitada (con epígrafe como "nadadora") y ahora me quieren hacer uno de deportista profesional como al resto de mis compañeros y que el actual debe rescindirse para poder hacer el otro. Yo le pregunto si no se puede modificar y me dicen que no es posible, que hay que rescindirlo, por lo que yo le digo si me avisarán por escrito y ambos me comentan que sí, que recibiré con un mes de antelación un burofax donde vendrá la rescisión de dicho contrato.

Llega el momento en el que nos piden que hagamos una propuesta, pero nos aseguran que como mínimo, como mínimo, tendremos las mismas condiciones que la temporada pasada y que harán lo posible por poder mejorarlo. Nosotros pedimos que se nos equipare al resto de nuestros compañeros, que no queremos ni más ni menos que ellos, lo que pedimos es IGUALDAD al resto. Uno de los directivos nos recalca que verán qué pueden hacer pero que ya sabemos cómo va, que el mercado es el mercado, que si la oferta y la demanda€ Es entonces cuando nosotros le decimos que qué quiere decir y nos contesta diciendo que las becas a los deportistas olímpicos y paralímpicos por parte del plan ADO y ADOP, respectivamente, fuera no son iguales y es cuando yo le digo y ¿Por qué no dais el primer paso para hacer que aquí en el Club sí lo sea? Hace años que el Consejo Superior de Deportes ha igualado los premios a deportistas olímpicos y paralímpicos, hay sitios, que sí equiparan a los deportistas por igual ¿No podéis hacerlo vosotros? Pues bien, se hizo un silencio y terminó con que les hiciésemos llegar nuestra propuesta por escrito y que ellos la traspasarían a la Junta Directiva y que con muchísimo cariño tratarían el asunto de la mejor manera posible, pero que en el peor de los casos nos quedaríamos igual que la temporada pasada.

"Creo que dentro de una misma empresa, en este caso el Club Natació Terrassa, no tendría que haber diferencias en ningún ámbito entre sus deportistas y valorarlos a todos por igual".

Al día siguiente, es decir el 5 de octubre, les hacemos llegar nuestra propuesta para la temporada, tanto la mía como la de José, nos contestan diciendo que lo traspasan a la Junta Directiva y que en los próximos días nos comunicarán alguna cosa.

Curiosamente, no nos escriben algo hasta el día 18 de octubre, donde da la casualidad de que ese mismo día se celebra un acto de la entrega de premios y el reconocimiento de los socios de 25 y 50 años del Club Natació Terrassa, donde veremos a gran parte de la Junta Directiva y nos dicen en el correo que la propuesta ya ha sido tramitada por el área técnica de natación y que cuando la Junta Directiva haga lo propio, ya se pondrán en contacto con nosotros para reunirnos si es necesario aclarar o modificar algún punto. Nosotros tras ver que han pasado dos semanas y que seguimos en el mismo punto, decidimos mandar un correo donde preguntamos que en qué ha avanzado el tema y no recibimos respuesta hasta 5 días después.

El día 23 de octubre, es cuando recibimos la respuesta por correo a nuestras dudas de por qué seguimos sin respuesta alguna y nos dice que todo ha sido tramitado a la Junta Directiva y que en cuanto le facilitaran la propuesta, nos la haría llegar.

El día 29 de octubre, recibo el burofax por parte del Club, que según ellos es mi carta de despido, pero que según me habían dicho ellos, era la rescisión del contrato irregular que tenía y los pasos a seguir para poder tramitar el nuevo como deportista profesional, por lo que yo les mando un mail comentándoles que han pasado ya 25 días desde la reunión, que lo único que he recibido es la carta de rescisión del contrato y que no podemos continuar en esta situación y que dónde está su propuesta.

Pues bien, no recibo ningún tipo de respuesta a ese último correo y como todos bien sabéis el pasado día 2 de noviembre sale en la prensa que el Club Natació Terrassa no renovará mi contrato y dejaban de contar con mis servicios, por lo que es ahí cuando me entero.

En ese comunicado se afirma que no hemos llegado a ningún acuerdo, y me pregunto yo ¿Qué acuerdo? Si todavía a fecha de hoy seguimos esperando la propuesta por parte de la Junta Directiva. Hablan de que no reconozco la figura de algunos técnicos de natación, pero ¿cómo voy a dar reconocimiento a la persona que me dijo que no podía conseguir las mismas condiciones que mis compañeros? Aun así, he seguido teniendo contacto formal cuando ha sido necesario por temas de inscripciones en competiciones, licencias deportivas, etc.

Lo realmente curioso es que en la reunión en la que nos afirmaban que iban a realizarnos un contrato como deportistas profesionales y nos piden que remitamos nuestras propuestas, estábamos José A. Marí y yo, sin embargo yo me entero por la prensa de que no va a haber ese nuevo contrato al publicarse un Comunicado del Club, pero a José A. Marí no se le menciona para nada. No es hasta un día más tarde que en una noticia de prensa, sin previo comunicado oficial del Club, se afirma que con José A. Marí tampoco contaba el Club. Es por ello que José A. Marí remite un burofax al Club solicitando que se le aclare si la afirmación de que se le iba a realizar un contrato de deportista profesional seguía vigente o no. El burofax ha sido recibido por el Club Natació Terrassa en fecha 6 de noviembre de 2018 y aún no ha recibido respuesta alguna. Y yo me pregunto€ ¿No merece José A. Marí una explicación o respuesta del Club Natació Terrassa después de los años que lleva representándolo?

Doy las gracias a todos los socios, compañeros y a todas las personas que durante 17 años me habéis apoyado y me habéis valorado como deportista y como persona, nunca me habéis discriminado y siempre me habéis tenido como una más.