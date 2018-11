Un Terrassa FC brillante no pudo tumbar al líder

El Terrassa FC empató a un gol este domingo contra el Llagostera en el Camp Olímpic. Los gerundenses eran hasta esta semana líderes del campeonato, posición que ahora ostenta el Prat. El conjunto de Cristian García cuajó un partido más que notable y mereció el triunfo ante un rival que supo jugar sus armas en los momentos determinantes del partido. El Terrassa suma ahora cinco jornadas sin perdery ocupa la octava posición a dos puntos de las plazas de "play off".

Los egarenses mostraron un fútbol más dinámico que en otras oportunidades desde el arranque, aunque les costó producir situaciones de ataque. Pero poco a poco sus llegadas al área del Llagostera fueron más peligrosas. Un contraataque conducido por Carreón que no pudo culminar Daisuke o una buena internada de Guti que Arranz remató a las manos del portero fueron sus llegadas más destacadas. El Llagostera, que se refugió en un buen esquema defensivo, también pudo haber marcado en el minuto 37 en una acción de Moussa que Gil Muntadas casi convierte en gol. El Terrassa se puso por delante en el marcador en el minuto 38, con otro gol de Sergi Arranz. El Llagostera mostró entonces su cara más ambiciosa, generó peligro en una acción de Moussa y otra de Lucas Viale, hasta que este último anotó el empate a uno en el minuto 44 en un lanzamiento de esquina. Ortega rechazó un primer cabezazo de Amantini y el rebote lo aprovechó Viale para hacer el 1 a 1.

En la segunda mitad se acentuó el dominio del Terrassa. La entrada de Nils aumentó las alternativas de ataque, pero las ocasiones no se transformaron en gol. Nils y Arranz fueron los delanteros que aportaron mayor peligro y en el tramo final del partido una falta lanzada por Coro se la sacó un defensa a Dani Sánchez cuando estaba en posición inmejorable de remate.