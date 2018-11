Arranz le salva la tarde al Terrassa FC

El Terrassa FC resolvió con un gol de Sergi Arranz la visita este domingo del Castelldefels al Camp Olímpic. Los egarenses se impusieron por 1 a 0 y con este resultado escalan a la séptima posición, a un punto de la zona de "play off". El conjunto de Cristian García ha sumado diez de los últimos doce puntos que ha disputado y ya espera la visita del líder, el Llagostera, enb la próxima jornada.

El partido no resultó brillante y se decidió gracias al gol de Sergi Arranz en el minuto 14. El máximo goleador del Terrassa cabeceó un magnífico centro de Dani Sánchez para poner a su equipo por delante en el marcador en el tramo inicial del encuentro. El delantero local generó dos oportunidades más ante un Castelldefels que pudo haber empatado al filo del descanso, en un remate de cabeza de Alan que salió ligeramente desviado.

La segunda parte mostró un Terrassa indeciso y temeroso, aunque Serramitja obligó a Manu a lucirse en el minuto 58 y Arranz lo hizo en el 68 con otro disparo peligroso. El Castelldefels mejoró en el tramo final del partido y encerró al Terrassa en su área con un fútbol más directo. Los visitantes dispusieron incluso de una falta dentro del área que no aprovecharon y el colegiado anuló un gol a Alan en el minuto 89.