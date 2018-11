El técnico del San Cristóbal no estaba contento al concluir el choque ante la FE Grama. "Sumamos un punto pero con la sensación de que era un partido para ganarlo", manifestó en rueda de prensa Oliver Ballabriga, que también señaló que "es cierto que ellos han tenido suerte con su gol, pero no hemos interpretado bien las cosas".

Ballabriga reclamó que "está muy bien correr, luchar y pelear, pero en el fútbol también hay que pensar" y aseguró que "el punto, para ellos, es demasiado botín". El entrenador del conjunto parroquial declaró que "el equipo ha trabajado mucho y hay que felicitarlo", pero no estaba satisfecho de la forma en que se había gestionado defensivamente la acción que acabó en el tanto del empate visitante.

"Era un balón en el medio campo y un tres contra uno, y no puede salir el jugador tan fácil", dijo, y recordó que esta acción "ha sido un cúmulo de desgracias" que culminó con Sergi introduciendo el balón en su propia portería.

Ballabriga reiteró que "no hemos sabido leer el partido" y afirmó que es cierto que el equipo es joven y nuevo en la categoría pero "ya llevamos quince jornadas y esto no puede ser". El entrenador del San Cristóbal explicó que "en la primera mitad buscábamos que ellos no tuvieran el control" pero faltó, según su opinión, que "en la segunda parte hubiera menos batallas y más control", y apuntó que "si no pensamos, no siempre vale lo de correr y luchar".

La paciencia

Toni Díaz, técnico del conjunto visitante, afirmó que "en la primera parte únicamente nos ha faltado la paciencia que hemos tenido en la segunda, en la que hemos estado más cómodos. El equipo ha de seguir trabajando".

Finalmente, el defensa local Cristian Gómez comentó que "no ha sido un partido muy brillante por nuestra parte pero hemos sabido sufrir hasta conseguir el gol" y agregó que "el partido parecía controlado y ha llegado el empate en una acción desafortunada".