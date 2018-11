Un éxito solidario desbordante

La empatía que se ha producido desde hace semanas hacia la primera edición en Terrassa de la Cursa de les Ciutats contra el Càncer de Pancrees, se visualizó el domingo con una respuesta multitudinaria que sitúa a esta iniciativa en una rampa de salida inmejorable. Unas 1.400 personas participaron de forma activa en la cita deportiva, movidos por una causa solidaria que ha calado entre muchos sectores de la ciudad gracias a la infatigable labor de sus promotores, encabezados por Chelo Fernández con la participación de Informàtica Industrial IN2 y la dirección técnica de Recreesport. El número resulta espectacular no sólo por su significado propio, sino por el hecho de que tuvo que limitarse por la magnífica respuesta popular. Desde bastantes días antes de la disputa de la carrera las inscripciones estaban cerradas con el fin de adecuar el marco físico de la cita, con salida y llegada en la Plaça Nova, a la demanda que se había producido. Esta excepcional respuesta hará, probablemente, que el próximo año se ubique en otro enclave con el propósito de asumir un mayor volumen de participantes, inesperado en su primera edición.

"No queremos que nadie se quede sin la posibilidad de participar", señaló Chelo Fernández en el momento de hacer balance. "Es probable que debamos buscar otro recorrido, pero con la experiencia de este año y más tiempo esperamos mejorar." La organizadora de la carrera admitió que las previsiones se habían visto desbordadas. "Estoy muy contenta, no me lo puedo creer. Es un sueño hecho realidad y lo único que puedo hacer es dar las gracias a todo el mundo."

Iniciativa global

La Cursa de les Ciutats arrancó en 2015 en Las Rozas y Alicante para extenderse posteriormente a Italia, donde también se disputa en Roma y Milán. Terrassa se ha sumado este año a ese calendario de una convocatoria cien por cien solidaria, dado que la totalidad de las inscripciones se destina a la investigación por el cáncer de páncreas. También se integran este año en el calendario las ciudades de Villamartín de Valdehorras (Ourende) y Orihuela (Alicante).

Ese escenario plenamente altruista condujo a la Plaça Nova a cientos de personas que participaron, en un modo u otro, en la convocatoria. Los más pequeños tuvieron su carrera infantil, los atletas de mayor renombre dieron realce a la prueba deportiva y cientos de participantes cubrieron los 5 kilómetros de distancia corriendo o caminando, opción esta última que tuvo muchos adeptos. La Plaça Nova, además, concentró distintas actividades lúdicas que completaron una magnífica matinal.

En el plano deportivo, el terrassense Jaume Leiva fue el ganador en la categoría masculina con un tiempo de 15'37", seguido de Juan Miguel Moreno (16'00") y de Lahcen Harbil (16'03). En féminas, María Ruiz acabó primera con 19'45", seguida de Estela Chávez (19'55") y de Montse Aranda (20'38").

Leiva se ha implicado en la organización desde el primer momento. "Ha sido una jornada muy bonita. Muchos terrassenses y personas de fuera de la ciudad se han sumado a esta causa y se ha demostrado la solidaridad de la gente. A nivel deportivo era lo de menos, pero estoy contento porque estoy en buen momento. Una de las claves del éxito ha sido dar la opción de la caminata. No hay carreras en Terrassa con una respuesta tan buena, quizás porque se ha visto desde el primer momento el carácter de la organizadora".