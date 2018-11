El CN Terrassa no renueva el contrato de Sarai Gascón

La nadadora terrassense Sarai Gascón no seguirá esta próxima temporada en el CN Terrassa. El club le ha comunicado ya que no le presentará oferta de renovación de cara al nuevo ejercicio, en base al distanciamiento que se ha producido entre las dos partes en los últimos tiempos. Los responsables de la entidad han valorado el escenario que se ha producido en los últimos meses y han decidido no seguir contando con sus servicios. Sarai Gascón es una de las deportistas más destacadas de la historia del deporte terrassense y en su trayectoria acumula títulos mundiales y europeos, además de un total de seis medallas paralímpicas.