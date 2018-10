El Terrassa FC se apunta un derbi intenso ante el San Cristóbal

El Terrassa FC se reencontró con el triunfo al imponerse por 2 a 1 al San Cristóbal en el derbi local que se disputó este sábado por la noche en el Camp Olímpic. El conjunto local resolvió de este modo una incómoda situación, consecuencia de sus malos resultados en las últimas jornadas. La cita se convirtió en una fiesta del fútbol local, con un magnífico ambiente en el Camp Olímpic para un partido que hacía 26 años que no se jugaba en la Liga. Dos goles en el tramo final de la primera parte resolvieron un encuentro trepidante en el primer tiempo y menos intenso en la segunda mitad. Un gol de Álex Alba en el minuto 94 redujo la diferencia, aunque sin mayores trastornos para los terrassistas.

El partido empezó a todo trapo, con un par de presencias peligrosas de Hassen y un juego abierto sin un dominador claro. El San Cristóbal salió valiente, dio vértigo al partido y el Terrassa se subió a esa dinámica tras algunos minutos inquietantes. Las ocasiones se sucedieron en las dos porterías: una gran acción de Hassen en el área que acabó con un disparo por encima del travesaño; un centro de Yaya que a punto estuvo de introducir en su propia portería Álex Alba; y un disparo de Coro muy ajustado al poste del marco defendido por Dani Lledó.

El encuentro fue virando hacia el lado del Terrassa FC conforme fueron pasando los minutos, encontrando más espacios de forma paulatina a través de una mayor posesión del balón. Y las ocasiones de gol se acumularon a su favor: un disparo lejano de Pallàs que rechazó Lledó; un gol anulado a Arranz por fuera de juego; y otro remate de Daisuke rozando el poste. El San Cristóbal, menos productivo ya en ataque pero amparado en una organización defensiva impecable, respondió en una magnífica jugada de Hassen que se fue de toda la defensa y remató algo desviado.

El dominio del Terrassa FC se tradujo en goles en el tramo final del primer tiempo. Yaya, uno de los mejores del conjunto local, anotó el 1 a 0 gracias a un espléndido remate de cabeza a la salida de un córner en el minuto 36. Y la ventaja se amplió en el minuto 41 en una contra que inició Carreón y finalizó el mismo jugador, después de un remate de Daisuke que rechazó Dani Lledó.

La segunda parte tuvo un perfim más bajo en todos los sentidos. El partido estuvo bajo control del Terrassa, mientras que el San Cristóbal no pudo variar la dinámica pese a no girarle la cara en ningún momento. Las ocasiones de gol escasearon. Un disparo de Daisuke en el minuto 54 desviado fue la mejor del Terrassa, mientras que el San Cristóbal inquietó en una falta del debutante Danny Elliott y en un cabezazo de Hassen a la salida de un córner. En el último minuto, el colegiado anuló un gol a Serramitja y Álex Alba anotó el 2 a 1 definitivo en el último instante.

TERRASSA FC. Ortega, Yaya, Pallàs, Savall, Guti, Guzmán, Carreón, Coro, Daisuke, Nils y Arranz. Imaz suplió a Coro en el minuto 71; Serramitja a Arranz en el 77; Clotet a Nils en el 85.

CP SAN CRISTÓBAL. Dani Lledó, Prado, Álex Alba, Cristian, Karim, Sergi Martínez, Víctor, Mario, Vilajosana, Kevin y Hassen. Danny Elliott suplió a Vilajosana en el minuto 61; Tom a Mario en el 68; y Cabrera a Kevin en el 72.

Árbitro. Gerard Castellet. Amonestó a Carreón, Guti, Savall, Mario, Prado.

Goles.1-0, minuto 36, Yaya; 2-0, minuto 41, Carreón; 2-1, minuto 90, Àlex Alba.