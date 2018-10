El Terrassa FC se reencuentra con la victoria

El Terrassa FC regresa a las posiciones de "play off" después de la victoria conseguida este domingo en el campo del Martinenc por 1 a 3. Los egarenses se han reencontrado con el triunfo después de dos derrotas consecutivas que habían despertado criticas hacia el rendimiento del conjunto de Cristian García.

Dos goles de Sergi Arranz en 18 minutos dibujaron el mejor escenario posible para un Terrassa que afrontaba este compromiso cuestionado y presionado por sus últimos resultados. El delantero era una de las pocas novedades de una alineación a la que también regresaron Àlex Fernández y Yaya para dibujar un 4-3-3 sobre el terreno de juego. Arranz anotó el primer gol en el minuto 14 al rematar un buen centro de Nils. En el minuto 18, el delantero terrassista fue objeto de un claro penalti cometido por el ex terrassista David López que el propio Arranz convirtió en el 0 a 2.

Con el marcador a favor, el Terrassa ejerció un claro control con un alto porcentaje de posesión que no se tradujo en ocasiones de gol. A cinco minutos del descanso, el Martinenc acortó las diferencias gracias a un penalti cometido por Yaya, que tocó un balón con la mano en el área. Javi Sánchez transformó la pena máxima.

La segunda parte trascurrió con control de un Terrassa que gestionó la ventaja hasta que en el último cuarto de hora dio un paso adelante para resolver las dudas. Dani Sánchez, en el minuto 76, apareció en el área para recoger un pase de Carreón y superar a Juanmi con un buen remate.