El Atlètic necesita hacer bueno en casa el punto del derbi

La segunda jornada de la Liga de División de Honor femenina ha deparado un enfrentamiento entre el Atlètic Terrassa y el San Pablo Valdeluz, mañana a las 12.30 del mediodía en el campo Josep Marquès. El conjunto que entrena Andreu Enrich afronta el choque con grandes dosis de moral gracias al empate conseguido en el duelo inaugural en Les Pedritxes. Las madrileñas, por su parte, vienen de ganar por 2 a 0 al RS Tenis en su duelo inaugural celebrado en San Sebastián de los Reyes. Los precedentes no son nada favorables para el conjunto de Can Salas, que desde que regresaron a la División de Honor femenina siempre han perdido en casa ante el San Pablo Valdeluz. En los dos últimos ejercicios, las de Jorge Donoso se han impuesto por 1 a 2 en sus visitas a Can Salas. El Atlètic intentará revertir mañana esta racha negativa.

Club de Campo - CD Terrassa

Mañana a las 12.30 del mediodía, el CD Terrassa visitará al gran favorito al título, un Club de Campo que se estrenó en la Liga empatando a uno en el campo del Júnior. El conjunto egarense cuenta con las ausencias ya conocidas de la portera Alejandra Molina y la central Sílvia Gabarró. Las de Xavi Torras intentarán resarcirse del empate ante el CD Terrassa. Por su parte, el Club Egara visitará al Tenis cántabro. Ninguno de los dos equipos ha logrado aún puntuar. El conjunto de Andrew Wilson necesita ganar para olvidar cuanto antes la goleada encajada en casa ante el Polo.