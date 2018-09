Duro correctivo del Sant Andreu al CN Terrassa en la Supercopa

El CN Terrassa quedó eliminado en las semifinales de la Supercopa femenina, al sufrir una aparatosa derrota por 1-15 ante el Sant Andreu en partido disputado en las instalaciones del CN Sabadell en Can Llong. El conjunto de Xavi Pérez no pudo oponer resistencia a un rival que quiere discutirle la hegemonía al CN Sabadell. Las barcelonesas implantaron su ley desde el comienzo, con un parcial de 0 a 5 en el primer período que ya despejó el escenario. En el segundo período la situación se mantuvo inalterable y el Sant Andreu amplió la diferencia hasta el 0 a 9 con el que se llegó al descanso. El CN Terrassa, con una cierta falta de intensidad en su juego, no pudo oponer resistencia al recital del Sant Andreu, que en el tercer período mantuvo el buen ritmo de juego y con otro parcial de 0 a 4 elevó el resultado hasta el 0 a 13. En el cuarto período, el ritmo de juego y anotador se redujo de forma apreciable. El Sant Andreu anotó dos goles más hasta el 0 a 15 y a cinco minutos del final Olga Descalzi fue la encargada de materializar el único tanto de las terrassenses en este encuentro.

CN TERRASSA 1

CN SANT ANDREU 15

CN TERRASSA. Domene, Silva, Panicello, Abad, Cantero, Ruiz, Pastor, Montoya, Descalzi (1), Samper, Goset, Cardona, Tomàs.

CN SANT ANDREU. Sánchez, Peña (1), Gual (1), Guiralt (1), Morell, Ariño (1), Jackovich (4), Sleeking (2), Palacio, Keuning (2), Crespi (3), Aznar, Nieto.

Árbitro. Teulé y Ruiz.

Parciales. 0-5, 0-4, 0-4 y 1-2.