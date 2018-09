Asume su error en el gol

Ortega ha admitido que en el gol que marcó el Horta el domingo no estuvo acertado. "Tomé una mala decisión", señala en relación al balón que entregó a Sergi Valls en una salida defensiva y que Adri Lledó recuperó para marcar. "No ví al jugador del Horta. Interpreté mal la jugada." Ortega añade que la culpa no hay que cargarla sobre el estilo. "Quien arriesga soy yo. El míster no nos dice que lo hagamos siempre."