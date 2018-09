Puesta de largo del hockey local

Los capitanes de los once equipos egarenses de hockey (seis masculinos y cinco femeninos) se reunieron en el escenario del auditorio del Centre Cultural.

El hockey terrassense en pleno llenó el lunes por la noche el auditorio Alfons Vallhonrat del Centre Cultural de Terrassa. Fue un vistoso pistoletazo de salida a una temporada de hockey que ha arrancado este mes. Jugadores, entrenadores, delegados, directivos y aficionados de los cuatro clubs de la ciudad se dieron cita junto a la concejal de Deportes Eva Candela, el vicepresidente de la Federación Española Marc Sala, el presidente de la Federació Catalana Xavi Adell y a diferentes representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento en esta gran fiesta del hockey local, que se ha consolidado ya dentro del calendario de principios de otoño. Presentada por los periodistas David Marcet y Rosa Talamàs, la gran gala del hockey terrassense estuvo repleta de luz, color y emociones.

Bajo la organización de Hockey per Terrassa y su presidente Francesc Salvatella, los once equipos terrassenses que militan en las dos principales categorías tanto masculinas como femeninas se reunieron con los cuatro conjuntos locales que disputarán esta temporada la tercera edición de la Lliga BBVA Hockey Plus: el Club Egara Fupar, el Atlètic L'Heura, el CD Terrassa Prodis y el Línia 22 Escola Fàtima. Además de los primeros equipos, un nutrido grupo de jovencísimos jugadores y jugadoras de las edades más tempranas participaron activamente de una fiesta en el transcurso de la cual se realizaron diferentes sorteos y se entrevistó a directivos.

Martí Colomer y el BBVA

En esta edición se anunció la creación de los trofeos Martí Colomer y Hockey Plus, que premiarán en los próximos años a los jugadores más destacados de las Ligas españolas y de la Liga para discapacitados intelectuales que promueven la Federació Catalana de Hockey y el BBVA. De forma simbólica, los primeros ganadores fueron Martí Colomer, a título póstumo, y el director territorial de BBVA en Catalunya Xavier Linares.

El fin de fiesta llegó con música, de la mano de la cantante egarense Júlia Moumen (exjugadora del Línia 22), que ha cambiado el stick por la guitarra e interpretó los temas "Lo Malo" y "Perfect". Cerraaron el acto dos estupendas coreografías de la coral Ohana.

Arrancó el acto con el desfile de los cuatro equipos que participan esta temporada en la Liga de División de Honor masculina (Atlètic, Club Egara, CD Terrassa y el recién llegado Línia 22), en la Liga de División de Honor femenina (Atlètic, Egara y Terrassa), en la División de Honor "B" masculina (Vallès y Egara 1935) y en la Primera División femenina (Línia 22 y Atlètic, otro recién ascendido). Tras el desfile de esstos once equipos, sus respectivos capitanes hicieron un pasillo a los cuatro conjuntos de hockey plus de las respectivas entidades.

Los cuatro presidentes de los clubs respondieron a las preguntas de los presentadores. Lídia Martí, que lleva menos de tres meses al frente del CD Terrassa, comentó: "Es un orgullo para mí haberme sentido tan bien acogida por el mundo del hockey y espero seguir aprendiendo mucho de todos vosotros". Raül Galy, presidente de un Línia 22 que se estrena en la élite, dijo: "El año de nuestro 30 aniversario está siendo redondo e histórico. Queremos mantenernos en la máxima categoría".

Por parte del Club Egara, Pere Marcet apuntó: "Nosotros salimos siempre a ganarlo todo. Este año tenemos el reto de hacer algo grande en la Euro Hockey League". Cerró el turno de palabra su homólogo del Atlètic, un Josep Maria Biosca que subrayó: "Igual que el Egara, también queremos ganarlo todo. Uno de los dos no lo conseguirá. Tenemos equipos perfectamente preparados", apuntó Biosca.

El directivo de la Federació Catalana Josep Miquel Colomer recogió el trofeo en homenaje a su padre. "Conociéndolo le parecería mucho, excesivo. Él era un hombre al que le gustaba trabajar más que recibir reconocimientos. Cuando se lo dijimos a mi madre se puso a llorar. Es una cosa que nos sobrepasa. Cuando pusieron su nombre al Estadi Federatiu ya nos pareció un reconocimiento increíble", explicó. Xavi Linares destacó la importancia de que la Lliga BBVA se haya convertido "en una competición tan normal como inclusiva".