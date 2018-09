Cuando los sueños están permitidos

La satisfacción en las filas del Horta era indisimulable después del triunfo alcanzado contra el Terrassa, el cuarto en cuatro partidos en casa. Nacho Castro, entrenador del conjunto barcelonés, se felicitó por el buen partido observado. "Somos dos equipos con una buena propuesta, me encanta la del Terrassa", dijo en su análisis. "Nuestros chicos han hecho un partidazo. Están compitiendo como animales contra auténticos transatlánticos. Tenemos un presupuesto muy limitado, pero pienso que hemos acertado a la hora de fichar." Nacho Castro dijo que le resultaba inverosímil un resultado tan corto. "Es difícil entender que el partido haya acabado 1 a 0 porque los dos equipos hemos tenido muchas ocasiones. Nosotros hemos estado muy concentrados, con mucha intensidad defensiva y hemos presionado bien su salida de balón. Hemos sido merecedores de la victoria." El entrenador del Horta no quiere fijarse metas. "Tenemos un buen colchón de puntos, pero no me veo inferior a ningún equipo. Los jugadores creen en nuestra propuesta y eso se refleja en el campo."