Derrota tras tres jornadas. El San Cristóbal vio cortada su racha de la semana pasada, en la que sumó siete puntos de los nueve posibles, en tres partidos. El conjunto de Oliver Ballabriga comenzó la Liga con un empate y dos derrotas en tres partidos.

Un Prat que no encaja goles. El rival del San Cristóbal, no sólo es el líder de la categoría, si no que también es el único equipo que todavía no ha encajado un tanto, después de siete jornadas disputadas. Los de Oliver Ballabriga, pese a que anduvieron cerca, no pudieron lograrlo.

Dos encuentros seguidos en casa. Ahora, a los parroquiales les toca disputar dos partidos consecutivos como locales. El próximo domingo día 30, visita el Municipal de Ca n'Anglada el Castelldefels, el colista, y siete días después, el 7 de octubre, lo hará el Santboià, que en estos momentos ostenta la penúltima plaza de la clasificación.