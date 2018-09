Sin prisas para completar la plantilla

Cristian García ha manifestado que no existen negociaciones abiertas con ningún futbolista para ocupar la ficha que ha quedado libre en la plantilla tras la salida de Virgili. La prioridad pasa por incorporar a un lateral izquierdo, posición en la que únicamente cuenta con Guti. Aunque el técnico dice que estarán atentos a lo que pueda ofrecer el mercado, no quiere marcar urgencias en esa parcela. "No tenemos nada abierto y con la próxima recuperación de Guti la urgencia será menor. Además, Pallàs ha cumplido muy bien en estos partidos como lateral izquierdo y eso nos da tranquilidad."