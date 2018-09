Nueva edición del Memorial Josep Maria Cernuda

Este fin de semana se celebra la decimonovena edición del Memorial Josep Maria Cernuda de básquet, organizado por el CB Sant Pere. Hoy sábado se disputarán las semifinales del torneo, que abrirán a las 17.15 horas el CN Terrassa y el Sferic, un duelo local entre los dos equipos de Primera Catalana. A las 18.45 se medirán el Sant Pere Solmanía y el Espanyol. El domingo la final tendrá lugar a las 19.15 horas. Antes, a las 6 de la tarde, se jugará el partido femenino de categoría Mini entre el Sant Pere Ellas Deciden y la JE Terrassa. De forma paralela, se disputa también durante el fin de semana el cuarto torneo Leo Boeck. Hoy, a las nueve de la mañana, jugarán los equipos mini del Sant Pere y del Joventut. A las 10.30 se medirán los infantiles femeninos de Sant Pere y JE Terrassa y a las 12 del mediodía jugarán los equipos preinfantil masculino de Sant Pere y Joventut. El domingo a las 9 de la mañana jugará el cadete especial de primer año del Sant Pere contra el Can Parellada y a las 10.30 se medirán Sant Pere y Can Parellada en categoría Junior 3. Finalmente, a las 12, jugará el júnior interterritorial del Sant Pere contra el Pia Sabadell. Este torneo se cerrará a las 16.30 de la tarde con el partido senior entre el Sant Pere "B" Leo Boeck y el Can Parellada.