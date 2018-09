Comença la Lliga femenina de hockey

Terrassa, Club Egara i Atlètic debutaran demà a la trenta-quatrena Lliga de Divisió d´Honor femenina. La igualtat és la tònica dominant d´un torneig que el Club de Campo s´ha emportat ja setze vegades.

A l´hora de demanar pel nom del favorit per guanyar la Lliga de la Divisió d´Honor femenina de hockey que arrenca demà, la unanimitat és absoluta entre les jugadores i els entrenadors dels deu equips que hi prendran part: el Club de Campo. Curiosament, les madrilenyes no defensen el títol, ja que a la darrera "final four" celebrada a Barcelona van caure davant el Júnior a les semifinals, però tant el seu potencial com la seva història el converteixen en l´equip a batre. No en va, el Club de Campo ha guanyat 16 de les 33 Lligues que s´han disputat, pràcticament la meitat. I n´ha guanyat 7 de les 10 darreres. Els dos únics equips que li han arrebassat el títol en la darrera dècada son la Real Sociedad de San Sebastián, que és el vigent campió després de derrotar al Júnior per "shoot-outs" a la passada final i va guanyar també la temporada 2012-2013, i un San Pablo Valdeluz que va alçar-se amb el títol també als "shoot-outs" en l´exercici 2015-2016 a Madrid.

En una temporada sense fitxatges remarcables, la tendència en la majoria de clubs ha estat l´aposta per mantenir el bloc de la temporada passada, així com l´ascens de diverses jugadores juvenils a les primeres plantilles. El format de competició es manté com els darrers anys. Els vuit primers disputaran els quarts de final al millor de dos partits al camp dels quatre primers. Dels tres equips terrassencs, el Club Egara i el CD Terrassa truquen a la porta dels quatre primers tot i no ser estrictament favorits, mentre que el propòsit de l´Atlètic és fer un pas endavant i no passar les angúnies classificatòries de les darreres temporades, en què ha baixat i s´ha lliurat del descens per molt poc en els dos últims exercicis. La Lliga s´estrenarà demà a dos quarts d´una del migdia amb un derbi que enfrontarà a Les Pedritxes el CD Terrassa amb l´Atlètic. El Club Egara rebrà el sempre perillós RC Polo.

Més enllà que el Club de Campo sigui l´equip a batre, entre la resta d´aspirants la igualtat és màxima. El campió, la Real Sociedad, s´ha reforçat a consciència no tan sols per repetir la victòria a la Lliga sino també per afrontar amb garanties la seva participació a la màxima competició europea. Figuren també entre els favorits el Júnior de Sant Cugat i el San Pablo Valdeluz, sense oblidar el RC Polo (que vé de perdre 5-0 davant el Júnior a la finald el Campionat de Catalunya) ni un Taburiente que intentarà deixar de ser un equip ascensor. Tampoc convé oblidar les possibilitats de dos dels equips terrassencs, el CD Terrassa i el Club Egara, que porten ja diversos anys lluitant per ficar el cap entre els millors d´Espanya.

Diversos favorits

El gran favorit, el Club de Campo que segueix entrenant l´exinternacional Eduardo Aguilar, manté el planter de la temporada passada. Ha perdut tres jugadores i n´ha incorporat dues. Ja no hi son Rocío Sánchez ni Rebeca Grötte, que jugaran a Alemanya. Tampoc Lucía López-Alonso, que ha fitxat pel Racing de Bruselas, però l´equip ha recuperat la migcampista internacional María López, que ha tornat de la seva estada al Kampong, i la davantera argentina Sofía Paglione.

En relació a la seva condició d´equip favorit, el tècnic Eduardo Aguilar assenyala: "L´any passat també ens donaven com a favorits i va acabar guanyant la Lliga la Real Sociedad". No oblida però que el seu equip va dominar de forma absoluta una Lliga regular en que va cedir solsament dos empats, ambdós fora de casa. I afegeix. "Intentarem recuperar el trò, pero hi ha equips que s´han reforçat molt bé, com la pròpia Real Sociedad, el Júnior o el Taburiente. Estarà tot molt equilibrat", explica l´entrenador.

Un dels equips que està mostrant una millor progressió en les darreres campanyes és el Júnior de Sant Cugat. De la ma del seu tècnic, en Joan Vidal, l´equip s´ha reforçat amb només dues jugadores, la defensa argentina Fernanda Flores i la migcampista Maialén García. Però manté un bloc tremendament conjuntat. La passada Lliga se li va escapar per "shoot-outs" i aquest any les santcugatenques volen aixecar el que seria el primer títol de la seva història. "Tenim un equip força nou, amb gent jove que té moltes ganes de progressar. El Club de Campo és el gran favorit, ja que està un pas per davant de la resta, però som en una Lliga on tothom pot generar problemes a tothom", assegura el tècnic d´un Júnior que ha perdut jugadores del nivell de Cristina Guinea, Cristina Riba, Anna Riba, Paz Codina i Aldana Tortorelli.

A pel novè títol

Si el Club de Campo ha guanyat setze Lligues, la Real Sociedad en porta la meitat, vuit. Enguany vol sumar el segon títol consecutiu, una circumstància que no sembla a l´abast de massa equips. El conjunt donostiarra, entrenat per Jorge Pérez, ha experimentat una enorme remodelació. Ha signat quatre jugadores (Priscila Jori, Sofía Mariatti, Camila Urruti i Marina Urruti) i n´ha pujat quatre del planter: Ainhoa Belzunegi, Jone Alba, Lucía Casado i Ainhoa Huegún. Les tres últimes son cadets. L´equip ha perdut Marina Helguera, Ariadna Siri, Olatz Goñi, Kim Leiper, Cecilia Gómez, Dalila Mirabella, Maite Tellería i Virginia González.

Buscarà també les seves opcions un RC Polo que ha guanyat només dos títols. Les noies de Fabrizio Demarchi s´han reforçat amb Carlota Clotet, de l´Atlètic, l´holandesa Marlies Verbruggen i l´argentina Sofía Darnay, però han perdut Olalla Piñeiro i Cristina Miralles i les argentines Lucía Sanguinetti, Sofía Maldonado i Belén Cerruti.

"Hem perdut jugadores importants. Tenim un equip molt jove i encara en construcció, peró soc optimista. Sortirem a lluitar pel títol com sempre fem. Les noies estan molt motivades", explica l´entrenador del conjunt barceloní, un dels cinc equips catalans que hi haurà aquesta temporada a la Lliga.

Un equip perillós

Un dels equips més sòlids és el San Pablo Valdeluz. El conjunt que prepara Jorge Donoso no ha experimentat massa canvis en relació a la temporada passada, però manté un sòlid bloc en el que hi sobresurten l´especialista en el penal-córner Lola Riera i la talentosa migcampista Lucía Jiménez, totes dues internacionals. Les madrilenyes s´han reforçat amb la defensa del San Fernando gadità Ana Muñoz, la internacional xilena Josefa Villalabeitia, una davantera amb un important potencial ofensiu i la jugadora del Tenis Patricia Álvarez. Han perdut Lourdes Sarrabayrouse i Sílvia Pérez, que ha marxat a la Lliga belga.

Un altre conjunt temible és el Taburiente, que ha incorporat la portera de l´equip campió, Marina Helguera i les argentines Yanina Rojas y Sofía Vercelli. El Tenis, per la seva banda, s´ha reforçat amb les jugadores del Xaloc Ainoa Civera i Mireia García i amb les argentines Micaela Angelino i Josefina Pontet.