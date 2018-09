"No descarto volver a entrenar"

José Delgado Márquez (Montilla, 11-11-1962) ha protagonizado una prolífica carrera en los banquillos futbolísticos. Con una trayectoria destacada en banquillos de categoría territorial donde destacó su labor en el San Cristóbal, aterrizó en el Terrassa FC donde desarrolló su labor tanto en el banquillo como en los despachos. Trabajó con Miguel Álvarez, Enrique Martín o Juanma Lillo, a quien sustituyó en el banquillo tras la dimisión de éste en el último año en Segunda División. Posteriormente ejerció como segundo entrenador de Miguel Álvarez en clubs como Lorca, Badalona, Marbella o Sabadell y también ejerció como primer entrenador en el Prat, equipo que confió en sus conocimientos esta temporada para contratarle como secretario técnico. "Es un club magnífico que confió en mí desde el primer momento", señala. Sin embargo, dice que no descarta volver a los banquillos en el futuro. "No me cierro ninguna puerta. El futuro ya dirá hacia donde ir."