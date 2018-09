Can Jofresa muda su piel

La nueva pista del pabellón de Can Jofresa mejora las condiciones de utilización para los usuarios de la instalación.

El pabellón municipal de Can Jofresa afronta el nuevo curso competitivo con una imagen renovada. En los últimos meses se ha procedido a ejecutar un proyecto de mejora de la instalación que ha permitido cambiar la cubierta, además de instalar una nueva superficie en la pista de juego. Todo ello confiere al equipamiento una imagen renovada con el fin de acoger las actividades de las distintas entidades que tienen su sede en este enclave. Las obras han obligado a trasladar esa actividad a otros recintos durante algunas semanas, aunque desde hace algunos días ya se ha normalizado el uso del equipamiento.

En un principio estaba previsto llevar a cabo la sustitución de la cubierta del pabellón, una obra importante e imprescindible dado el deterioro que presentaba desde hacía años. Las distintas soluciones que se habían ejecutado no habían sido plenamente satisfactorias y cualquier episodio notable de lluvias provocaba goteras de consideración en el recinto. Incluso en la campaña pasada se llegaron a suspender partidos por esta circunstancia.

Con la obra que se ha llevado a cabo, dicha deficiencia queda resuelta y los equipos que juegan y entrenan en el pabellón de Can Jofresa no deberán correr ningún riesgo en ese sentido. Además, se ha procedido a cambiar la superficie sintética de juego, una obra que inicialmente no estaba programada pero que se ha podido llevar a cabo por la rebaja en el presupuesto de la cubierta y al ingreso de una subvención procedente de la Diputació de Barcelona.

Subvención

Con ese excedente en el apartado económico, se ha procedido a dotar al pabellón de una pista de juego de primera calidad y colores claros, que sustituye a la anterior cancha de color azul que empezaba a mostrar ya algunos signos de deterioro.

Por último, también se está trabajando ahora en la mecanización de las gradas supletorias del pabellón. Ese proceso permitirá extender las citadas gradas con mayor facilidad en los partidos en que sea preciso. Hasta ahora, este proceso se ejecutaba de forma manual.

A todo ello, cabe añadir el asfaltado que se ha llevado a cabo en el aparcamiento de la zona deportiva de Can Jofresa. Desde su inauguración, el mismo estaba sin asfaltar con las consiguientes incomodidades que se derivaban. Ahora, los usuarios de Can Jofresa podrán olvidarse del barro.