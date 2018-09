Contra el Sant Andreu, a las siete de la tarde

El Terrassa no jugará aún esta semana en su horario habitual de las cinco de la tarde. El club anunció ayer que el partido de este domingo contra el Sant Andreu en el Camp Olímpic dará comienzo a las 7 de la tarde. Por primera vez no coincidirá en horario con el San Cristóbal, que disputará su encuentro ante el Figueres a las 12 del mediodía. El partido contra el conjunto cuatribarrado se aventura más que interesante dado que se trata de dos de los grandes favoritos a disputar la promoción de ascenso. En las filas del equipo cuatribarrado destaca la presencia de varios ex terrassistas: Carroza, David López y Carlos Martínez. Además, en la plantilla del Sant Andreu figura el futbolista terrassense José Antonio Llamas. El Sant Andreu es sexto en la clasificación con 8 puntos en los cuatro partidos que ha disputado.