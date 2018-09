"El empate ha sido un resultado justo"

Cristian García, entrenador del Terrassa FC, calificó como justo el empate final entre el Cerdanyola y el Terrassa. "Teníamos el partido ganado, pero pienso que lo más justo era el empate. Hemos tenido un rendimiento irregular, con poca continuidad. Teníamos el partido en la mano en el minuto 86, pero el gol de ellos hizo justicia", señaló. "Hay fases del partido en que estamos bien, pero en otras le damos cancha al rival. En este campo no va a ser fácil ganar para nadie." El técnico terrassista no le dio mayor importancia al hecho de haber dejado escapar la ocasión de acceder al liderato. "Lo que lamento es no tener la continuidad necesaria en nuestro juego. Entiendo que el rival también juega, pero hay momentos en los que nuestras decisiones meten al rival en el partido. Esa mala toma de decisiones nos ha penalizado tanto contra el Santfeliuenc como en este partido. Pero seguimos sin perder y ahora debemos centrarnos en el partido contra el Sant Andreu."