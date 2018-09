Hoy, partido en Cerdanyola

La Liga en Tercera División disputa hoy su quinta jornada y el Terrassa visitará esta tarde, a las 6, el campo del Cerdanyola, un escenario íntimamente relacionado de forma exitosa a su historia en los últimos años dado que en él se ha clasificado en dos ocasiones para la promoción de ascenso. Cristian seguramente hará cambios en el once inicial tras el partido del sábado y las características del rival. El Cerdanyola llega a este partido más descansado, dado que no jugó el fin de semana al cumplir jornada de descanso una circunstancia que se repite con todos los rivales que se encuentra el Terrassa. El equipo de Toni Carrillo ha sumado 4 puntos hasta el momento, después de su empate en casa ante el San Cristóbal, su victoria en el campo del Santboià y la derrota frente al Reus "B" en su estadio. Ayer se supo que ha causado baja en la plantilla, por temas personales, el ex terrassista Pablo Amantini. El club ha fichado esta semana al centrocampista Edgar Tejada, que podría debutar. En el Cerdanyola es novedad esta temporada el ex terrassista Ángel de la Torre, mientras que siguen otros ex del Terrassa como Rubén Giménez o Alberto García. "El Terrassa es un rival complicado, pero debemos aprovechar que ellos jugaron el sábado por la noche y nosotros no", ha manifestado el técnico, Toni Carrillo, en la web del club.