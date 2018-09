Dani Lledó no se esperaba ser titular

Una de las novedades que más llamaron la atención del once inicial del San Cristóbal ante el conjunto del barrio de Gràcia barcelonés fue la del portero Dani Lledó, fichado este año procedente del Igualada, que jugó por Adri, el titular habitual las últimas temporadas. El guardameta titular ante el Europa, a este respecto, comentó que "no me esperaba jugar, la verdad y el entrenador nunca nos dice quién jugará, y quiere que entrenemos a tope y antes de salir es cuando nos lo dice". Dani Lledó estaba muy contento por la victoria y señaló que este resultado "nos ha de dar fuerza" y explicó que "el entrenador siempre nos dice que no somos peores que nadie, pero tampoco que somos mejores que nadie". Añadió que "hoy hemos seguido peleando, hemos perseverado y hemos logrado la victoria". El portero del San Cristóbal destacó que "una de nuestras virtudes es que todos vamos a una y somos un equipo que nunca se rendirá y que trabaja, trabaja y trabaja".