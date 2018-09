Un torneig marcat per la igualtat i pels fitxatges

L´edició número 53 de la Lliga de Divisió d´Honor masculina arrencarà demà amb la presència de quatre equips terrassencs, una circumstància que no es donava des que als anys noranta el Vallès i l´Egara 1935 jugaven a la màxima categoria, cosa que deixarien de fer en ser considerats com a equips vinculats. Enguany, a banda de l´Atlètic Terrassa, el Club Egara i el CD Terrassa, la nostra ciutat tindrà un equip més a la màxima categoria del hockey espanyol. Es tracta del Línia 22, que va aconseguir l´ascens fa uns mesos. A aquests quatre equips se´n sumen tres més de catalans: un RC Polo que defensarà el títol, un Júnior que fóu sorprenent finalista la temporada passada i el Barça. Els tres altres participants son un Club de Campo que mai no ha aixecat aquest preuat trofeu, el recent ascendit Jolaseta basc i el Tenis càntabre.

Un dels aspectes que més han criticat els tècnics dels deu equips participants en aquesta Lliga de Divisió d´Honor ha estat que la Lliga comenci tan d´hora. El motiu és que la selecció espanyola disputarà la Copa del Món masculina entre el 28 de novembre i el 16 de desembre a la ciutat india de Bhubaneswar. Això ha obligat els equips (la majoria dels quals no són ni tan sols semi-professionals) a escurçar o bé les vacances dels seus jugadors o bé els dies de pretemporada. De fet, el passat cap de setmana es va disputar ja el Campionat de Catalunya, que es va endur el Polo per tercera edició consecutiva després de vèncer per 2 a 0 el Club Egara.

Acumulació de jornades

La Lliga arrencarà demà i es disputarà ininterrumpudament fins el dissabte 27 d´octubre, data en que acabarà la primera volta de la competició. Hi haurà fins i tot una jornada intersetmanal aprofitant la festivitat del divendres 12 d´octubre. Arribarà llavors una aturada de més de tres mesos, ja que la segona volta no engegarà fins el 3 de febrer de l´any 2019. I no es jugarà tota seguida, ja que la selecció haurà d´afrontar la primera edició de la Hockey Pro League, la competició internacional de seleccions de nova creació que començarà el 19 de gener i acabarà el 23 de juny. Les darreres jornades seran frenètiques. Hi haurà una jornada doble els dies 6 i 7 d´abril i la darrera de la fase regular es disputará el dimecres 1 de maig. Els jugadors internacionals seran aquesta temporada, prèvia a un any olímpic (Tokyo 2020), els grans damnificats d´una competició que serà extraordinàriament atapeïda. També els seus clubs.

Més enllà del calendari, no hi haurà massa canvis a nivell competitiu. Els vuit primers disputaran el "play off" de quarts de final, d´on sortiran els quatre equips que disputin la "final four" pel títol. El penúltim classificat haurà d´afrontar la promoció de permanència, mentre que qui acabi últim perdrà directament la categoria.

Aquesta temporada seran força habituals els derbis entre els quatre equips terrassencs. N´hi haurà un total de dotze en les divuit jornades de Lliga. El primer arriba demà mateix i enfrontarà a les 12.30 del migdia a l´Estadi Municipal Martí Colomer el nouvingut Línia 22 amb el Club Egara, vigent campió de la Copa del Rei. El darrer es jugarà a la última jornada de la fase regular, el dimecres 1 de maig. I serà el clàssic entre l´Atlètic i l´Egara, un partit que pot tenir caràcter definitori per a qualsevol dels dos equips terrassencs, que eren els dos últims campions de la Lliga abans que el Polo aixequés el darrer trofeu. Només en sis jornades no hi haurà cap enfrontament entre equips terrassencs.

El gran favorit per reeditar el títol que va aconseguir la temporada passada a les seves instal·lacions és el Real Club de Polo de Barcelona. Com cada any, l´Atlètic i el Club Egara seran dos dels més clars aspirants a destronar els barcelonins. No en va, l´Atlètic va guanyar l´edició de 2016-2017 a Can Salas i l´Egara l´anterior, la 2015-2016, a Madrid.

El RC Polo, un pas per davant

La majoria de tècnics i jugadors coincideixen a assenyalar el RC Polo com a màxim favorit per a reeditar el títol. El seu entrenador, el gallec Carlos García Cuenca, assumeix el rol de favorit en la que, diu, serà segurament la seva darrera temporada a la banqueta del club de la Diagonal. Els barcelonins s´han reforçat amb dos jugadors de pes: els terrassencs Roc Oliva (Atlètic) i Xavi LLeonart, que ha tornat de la seva aventura al Bloemendaal holandès. El campió de Lliga ha patit les baixes de Maxime Plennevaux, Ignacio Ortiz, Manu Bordas i Álvaro Turull.

"No m´espanta que em considerin favorit. En aquests darrers set anys sempre hem sortit a buscar tots els títols", explica el gallec, que lamenta que la fase regular del campionat tingui tan poc pes. "No m´agrada el sistema de competició, però és el que hi ha i ens hem de conformar", explica. I llença un dard contra els equips que "han canviat les seves polítiques de pedrera per tal de potenciar-se i intentar tornar a ser campions", argumenta. Té clar, malgrat tot, quins son els seus objectius. "Nosaltres no hem canviat de mentalitat. Seguirem lluitant per tots els títols en la que segurament serà la meva darrera temporada a la banqueta del Polo".

El vigent sotscampió, el Júnior de Sant Cugat que entrena el terrassenc Roger Pallarols aspira a tot. "Penso que veurem una Lliga molt oberta. Està tot molt apretat i segur que hi haurà sorpreses. Veig el Polo un pas per davant de la resta, pero nosaltres aspirem a guanyar la que seria la nostra primera lliga. I pensem en Europa. No som inferiors a ningú", assenyala Pallarols, que s´ha reforçat amb Lucas García Alcalde (Beeston), Lukas Plochy (UHC) i Mauro Lucentini (Club Alemán).

A recuperar el tron

Els dos darrers campions, Atlètic i Egara, estrenen entrenador. I ambdós intentaran també aixecar el trofeu. Malgrat haver perdut dues peces clau com Marc Sallés i Roc Oliva, però també Marc Torrente, Ignasi Torras i Arnau de Bruijn, l´equip que entrenarà Xero Gasol s´ha reforçat amb els holandesos Johannes Mooij i Jaïr Van der Horst i l´argentí Alan Andino i ha recuperat Quim Malgosa del Barça.

El Club Egara de Patricio Keenan és un dels equips que menys s´ha reforçat. A banda dels jugadors que han pujat de la base, només ha recuperat Josep Romeu del Leuven belga. Per la seva banda, l´etern aspirant, el Club de Campo madrileny buscarà un any més la seva primera Lliga. "Lluitarem com sempre per aconseguir el títol, però espero un campionat molt obert. Crec que els favorits serem els cinc de sempre", explica Roberto Gómez, el tècnic d´un conjunt madrileny que s´ha reforçat amb l´egarenc Marc Sallés, l´anglès John Kinder i l´argentí Luciano Lanfranconi, però ha perdut el llançador de penals Leandro Tolini, Nicolás Cicileo, Borja Zumalacárregui, Álvaro Portugal, Antón Parente i Jules Noten. Bosco Pérez-Pla no jugarà fins al febrer a causa de la seva lesió de genoll.

Barça i Jolaseta s´han reforçat força. Els blaugrana, entrenats per Oriol Torras, un dels sis tècnics locals dels deu de la Lliga, ha fitxat Nil Escudé i Arnau de Bruijn, que arriba cedit. Compta també amb els alemanys Martin Gebhardt i Luis Knisel. Els vascos han incorporat els japonesos Kentaro Fukuda i Kaito Tanaka, l´argentí Joaquín Puglisi i el belga Cédric Struyff.