Serramitja debuta con un gol que da la victoria al Terrassa FC

El Terrassa FC se ha instalado en la tercera posición de la tabla clasificatoria gracias a la victoria alcanzada por 1 a 0 este sábado contra el FC Vilafranca en el Camp Olímpic. Un tanto del debutante Marcel Serramitja decidió un partido que los locales dominaron, pero que cuyo desenlace no resultó sencillo. Su próximo compromiso será el martes, a las 6 de la tarde, en el campo del Cerdanyola.

El desarrollo del partido pudo haber sido otro si Nils hubiese aprovechado en el minuto 7 una clara oportunidad de gol. Balboa dejó un balón claro a su compañero con un extraordinario pase de tacón, pero el disparo de Nils no encontró portería. El prometedor inicio del Terrassa no tuvo continuidad y su fútbol fue discontinuo, demasiado atropellado ante la buena disposición defensiva de un Vilafranca que no generó inquietud en ataque. Pese a ello, Sergi Valls obligó a intervenir con acierto a Iván León en el minuto 37 y Carreón se estrelló también con el guardameta visitante en el 42.

En la segunda mitad el dominio del Terrassa se acentuó. Su fútbol fue más consistente y Coro, en un lanzamiento de falta, y Yaya, en un remate de cabeza al lanzamiento de una falta, generaron las mejores ocasiones locales. Cristian hizo debutar en el minuto 60 a Serramitja y tres minutos después, el ex jugador del Badalona marcó el 1 a 0 al cabecear un magnífico centro de Guzmán, Con el resultado a su favor, el Terrassa se despojó de la inquietud y Jonatan Toledo y Serramitja volvieron a estar cerca del gol. El Vilafranca intentó cambiar la dinámica en el tramo final del encuentro, pero apenas pisó el área local.