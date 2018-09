Línia 22: el repte més il·lusionant

L´ascens va ser una fita històrica pel Línia 22 però ara toca seguir fent història amb el debut a la màxima categoria del hockey espanyol. El conjunt que dirigeix un tècnic molt experimentat, com és l´Oriol Alcaraz, encara una temporada molt important pel club, amb el clar objectiu de la permanència. D´il·lusió no en faltarà en una plantilla que té el repte d´assegurar-se un lloc de privilegi entre els millors equips d´aquest esport.

Per aquesta nova etapa del Línia 22, Alcaraz ha incorporat una sèrie de jugadors, la majoria provinents d´altres equips egarencs, per reforçar la base del conjunt que va assolir l´ascens la passada campanya. Han marxat alguns amb una llarga trajectòria al club, com Hugo Fernández que, però, segueix vinvulat al Línia 22, i passarà a jugar amb el segon equip de l´entitat. Tampoc seguiran Sergi Asin i Pol Soms, que pleguen, Pau Torrente, que ha anat al CD Terrassa, i Ricard Mampel, que jugarà a Bèlgica.

Pel que fa a les altes, el Línia 22 comptarà amb quatre jugadors que militaven al Vallès, Iu Vila, Santi Malgosa, Pau Freixa i Eduard Roig, dos del Rimas de Primera Divisió, Ton Torrente i Aleix Roset, Marc Font i Quim Broto de l´Egara 1935, i el davanter procedent del FC Barcelona, Marc de la Maza.