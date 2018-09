A l'Egara no li fa por res

El Club Egara, vigent campió de Copa, porta dues temporades sense aixecar cap Lliga. La darrera vegada que ho va fer va ser l´any 2016 a Madrid, coincidint amb el comiat de Patricio Keenan com a tècnic. Després de dues temporades amb Siso Ventalló a la banqueta, el club del Pla del Bon Aire ha tornat a confiar en l´entrenador argentí per buscar la seva quinzena Lliga i construir un equip competitiu que sigui capaç de lluitar també per la Copa del Rei i per una Euro Hockey League en la que enguany serà l´únic representant terrassenc.

El Club Egara segueix comptant amb una plantilla íntegrament formada per gent de la casa. Fidel a les seves senyes d´identitat, el club ha recuperat Josep Romeu, que va passar la darrera temporada al Leuven belga. Altres quatre jugadors procedeixen del segon equip, l´Egara 1935 (Jaume Torras, Josep Duran, David Aura i Pere Divorra) i un del juvenil, un Gerard Clapés que ja sap què és jugar amb el primer equip.

Cinc baixes de pes

L´equip ha patit cinc baixes rellevants en relació al passat exercici. Franc Dinarès i Roger Matalonga s´han retirat, Marc García-Chicote ha fitxat pel Gantoise belga i Nani Usé i Nani Mengíbar han marxat també a Bèlgica, al White Star. Amb 35 anys cadascun, el porter Quico Cortès i Pau Quemada continuaran fent de pals de paller d´un Egara que compta amb vint jugadors, d´una mitjana de 24 anys d´edat.

Pels egarencs, la Lliga començarà demà a dos quarts d´una visitant el Línia 22 en un derbi terrassenc en que la única baixa serà Pere Arch, que complirà un partit de sanció.