CD Terrassa: aposta pels de casa

El CD Terrassa, el club més antic de tots, estrena una temporada nova en la qual destaca el nou camí que empren una nova junta directiva, i una aposta destacada pels jugadors de la casa. L´equip de Les Pedritxes, després d´unes temporades amb entrenadors de fora del club a la banqueta, comptarà amb un tècnic de la casa. Es tracta de Nèstor Llobet, exjugador del primer equip del CD Terrassa i que ha dirigit l´equip de Primera Divisió del club terrassenc les darreres temporades, a més de ser segon entrenador del primer equip. L´objectiu és anar consolidant els joves a la màxima categoria i seguir la feina feta pels últims entrenadors.

El tècnic de les últimes campanyes, Juanma Mas, ha deixat el club i entrenarà el Club de Golf Sport Francés de Santiago de Xile. Llobet comptarà amb Ferran Díaz com a segon entrenador. Díaz havia entrenat al primer equip femení i formava part del seu cos tècnic fins a la passada temporada, en la que va ser segon de Xavi Torras.

També són baixa al CD Terrassa de cara a aquesta lliga el xilè Juan Pablo Pucell, que torna al seu país per jugar al Prince of Wales Country Club. El jugador internacional per Singapur, Enrico Elifh Marican, per la seva banda, també ha tornat al seu país, per militar al Black Wondersticks. Tampoc segueixen, respecte a la passada temporada, dos jugadors que han decidit plegar, com són Pol Soms i Joan Amorós.

Finalment, les altres baixes del CD Terrassa són la de Nil Roura i Pol Soms, que marxen a Alemanya i Finlàndia, respectivament, d´Erasmus. Roura podria arribar a temps per disputar algun partit de la segona volta.

Juvenils i de Primera

L´apartat d´incorporacions és netament de procedència del planter de l´entitat de Les Pedritxes. Tots els jugadors que incorpora Llobet al primer equip, o bé procedeixen del juvenil de l´entitat, com és el cas dels bessons Eduard i Isaac de Ignacio (si bé l´Eduard ja sovintejava el primer equip) i Aleix Vericat, o pertanyien a equips del club de la Primera Divisió Catalana.

En aquest sentit, han pujat al conjunt de la Divisió d´Honor el porter Jan Calvache i els jugadors de camp Santi Bernades, Sergi Bosque, Quim Pons, Àlex Solanellas, Francesc Roset i Pol Font.