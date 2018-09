Atlètic, a recuperar la corona

Com li ha passat en temporades anteriors, l´Atlètic Terrassa s´ha vist obligat a reinventar-se per seguir sent un dels candidats a aixecar una Lliga de la que encapçala el palmarès amb 21 títols. Ha guanyat la meitat dels que s´han disputat aquest segle. Després de dues temporades a la banqueta, Dani Martín va deixar l´equip i el club ha confiat en el seu segon, Xero Gasol, per substituir-lo. No ho tindrá fàcil el nou tècnic terrassenc per reeditar el campionar aconseguit fa dos anys a casa. Ha perdut dos migcampistes fonamentals en el seu esquema: Roc Oliva i Marc Sallés, que han marxat a dos rivals directes, Polo i Club de Campo respectivament. Ha perdut també el central Ignasi Torras, el lateral Marc Torrente i el punta Arnau de Bruijn, que ha estat cedit al FC Barcelona.

L´equip ha fet una aposta per tres jugadors de fora que hauran d´adaptar-se aviat a un sistema de joc que variarà més aviat poc. Es tracta dels holandesos Johannes Mooij, un lliure de gran solvència, i el migcampista Jaïr Van der Horst, a banda del davanter argentí Alan Andino, que va passar uns mesos al Taburiente. Torna del Barça el també davanter Quim Malgosa i pugen del Vallès el porter Xavi Galí i el mig Jordi Calzada. Xero Gasol disposa d´una plantilla de vint jugadors, amb una mitjana de 24 anys.

Retrobar el millor nivell

Després de signar una mala temporada, l´Atlètic necessita retrobar el seu nivell de joc òptim i assegurar el futur del primer equip de cara a les properes temporades. Però no es vol passar un any en blanc. Els de Can Salas volen recuperar la corona de campions que van aixecar fa dues temporades a Can Salas.

La Lliga i la Copa del Rei són els dos grans objectius de l´Atlètic Terrassa en la temporada que començarà demà. L´equip aprofitarà el fet de no jugar l´Euro Hockey League per centrar-se en aquestes dues competicions i disposar de més sessions d´entrenament per cohesionar un bloc que tot i ser fonamentalment jove disposa de jugadors prou experimentats.

Els de Xero Gasol debutaran demà a dos quarts d´una a la "Catedral" davant el RS Tenis de Santander. El conjunt que segueix entrenant Borja Movellán és un dels que menys s´ha reforçat aquest estiu, però presenta un gran potencial. Ha renovat els migcampistes argentins Santi Montelli i Santi Salas i ha contractat el defensa Camiel Verstraten, que arriba del hockey holandès. Els càntabres no contaran aquesta temporada amb Alfonso Moreno ni Rufus McNaught, que han marxat a jugar a Bèlgica i Inglaterra respectivament. No tindrà l´Atlètic un debut gens fàcil davant d´un Tenis molt més rodat.