El torneo del Handbol Ègara reunirá a clubs de primer nivel

El pabellón municipal de Sant Llorenç será el escenario la próxima semana del torneo del Handbol Ègara, que se desarrollará entre el 14 y el 16 de septiembre. La cita contará con un cartel de primer orden, dado que además de la participación de los dos clubs egarenses (Handbol Ègara y Handbol Terrassa), tomarán parte FC Barcelona, KH7 Granollers, BM La Roca, OAR Gràcia de Sabadell, Sant Quirze, Sant Martí Adrianenc y Sant Joan Despí. En la categoría infantil, el grupo "A" estará formado por FC Barcelona "A", Granollers "B", Sant Quirze y Sant Martín, mientras que en el "B" jugarán Granollers "A", Handbol Terrassa, Handbol Ègara y FC Barcelona "B". En categoría cadete, los equipos participantes quedan distiribuidos en cuatro grupos. En el "A" competirán FC Barcelona "A", H. Ègara "A" y OAR Gràcia; en el "B" lo hacen Granollers "A", Sant Joan Despí y Sant Quirze; en el "C", La Roca, FC Barcelona "B" y Handbol Terrassa; y en el "D", Sant Martí, Handbol Ègara "B" y Granollers "B". Finalmente, en la categoría senior se han formado dos grupos en la primera fase. En el "A" jugarán Handbol Terrassa, Sant Martí "B" y Sant Quirze "B", mientras que en el "B" formarán Handbol Ègara, Sant Martí "C" y Granollers "C".