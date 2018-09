Una Liga de color egarense

El hockey terrassense recordará siempre la Liga que arranca este domingo por un dato histórico. Será la que reunirá a más clubs locales. Por primera vez en la historia, cuatro entidades aportarán equipos a esta competición, formada por un total de diez conjuntos. El Atlètic Terrassa, equipo que posee más títulos ligueros con un total de 21, parte como uno de los favoritos junto al Club Egara, vigente campeón de la Copa del Rey. Los otros dos equipos terrassenses parten inicialmente con el objetivo de mantenerse en la categoría y acabar lo más alto posible. Se trata del decano del hockey español, un CD Terrassa que necesita estabilizarse en la División de Honor después de varias campañas ejerciendo como equipo ascensor, y del Línia 22, un recién llegado a la categoría que quiere instalarse definitivamente en la élite del hockey español.

Marc Boltó, capitán del Atlètic, tiene claro cual debe ser el objetivo de su equipo en la Liga que arranca este domingo. "Nosotros saldremos a ganar, pero es evidente que esta será una Liga mucho más exigente que las anteriores. Todos los equipos se han reforzado. No creo que ninguno sea favorito", apunta, aunque añade: "Creo que los cinco equipos que todos tenemos en la cabeza aspiran al título: Atlètic, Egara, Polo, Júnior y Club de Campo. Pero los equipos que teóricamente deben ocupar la zona baja se han reforzado también muy bien. El Barça, por ejemplo, ha fichado buenos jugadores, como Arnau de Bruijn y Nil Escudé. Este domingo nosotros recibimos al Tenis de Santander y seguro que será un partido muy complicado. Todo se ha igualado mucho. Cualquier equipo te puede ganar. Además, el formato de cuartos de final hace que cualquier despiste te deje fuera de la "final four". Habrá que estar muy atentos. No veo ningún favorito claro", señala el centrocampista del Atlètic Marc Boltó.

Reclamando favoritismo

El otro grande del hockey terrassense es el Club Egara. Uno de sus capitanes, el defensa Pere Arch, no tiene dudas a la hora de hablar de favoritos. "Los favoritos somos nosotros (ríe). Debemos pensar eso. La verdad es que hasta ahora había cuatro equipos en el grupo de cabeza y cualquiera podía ganar. Ahora se ha añadido el Júnior a este grupo de aspirantes. Y ha llegado para quedarse, por lo menos en los próximos años", explica Arch.

El defensa del Club Egara prevé también una competición equilibrado: "El nivel de la Liga se ha igualado muchísimo, no sé si porque hemos bajado los de arriba o los de abajo han aumentado su nivel. Nosotros el año pasado perdimos en casa contra el CD Terrassa, perdimos también contra el Tenis. Conseguimos malos resultados contra los equipos de abajo. Todos los equipos son complicados. El domingo, por ejemplo, visitamos al Línia 22 y seguro que nos costará muchísimo puntuar", apunta el jugador.

Precisamente el capitán del Línia 22, Joan Elías, analiza así la competición que arranca el domingo: "Tenemos un inicio complicado con la visita del Egara", apunta. Tiene claro Elías el nombre de su favorito: "Considero que es el Polo. Tiene jugadores que pueden decidir un partido. Han recuperado a Xavi Lleonart y han fichado a Roc Oliva. Los veo un punto por encima del resto de equipos. Pero puede suceder cualquier cosa", apunta el veterano jugador del Línia 22.

Jan Lara, esperanzado

Por parte del CD Terrassa, el joven talento de la plantilla Jan Lara, confía en realizar una gran campaña en una competición que prevé equilibrada. "Espero una Liga muy competitiva, mucho más competitiva que otros años. Todos los equipos se han reforzado y las bajas que han sufrido no son muy importantes. Los equipos teóricamente más flojos tienen fichajes internacionales y seguramente eso se notará durante la competición".